Загадочная смерть на Черниговщине: СМИ пишут, что погиб экс-помощник Матиоса Котенко
Днем 1 января на территории гостиничного комплекса на Черниговщине обнаружили тело работника Офиса генпрокурора. По информации СМИ, погибший – Евгений Котенко.
Что известно о смерти работника Офиса генпрокурора
На Черниговщине умер именно начальник отдела обращений Офиса генпрокурора. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Ранее Котенко работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена покойного – тоже сотрудница Офиса генпрокурора.
Мужчину нашли в нескольких сотнях метров от отеля
По информации СМИ, работника прокуратуры нашли всего в 500 метрах от гостиницы "Берч", где он с женой и встречал Новый год.
Около 2 ночи погибший ушел в лес. Почему – пока неизвестно. Там он пробыл аж до 5 утра. На камерах видеонаблюдения зафиксировано, что мужчина вышел из леса и начал снимать с себя одежду.
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