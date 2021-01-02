Днем 1 января на территории гостиничного комплекса на Черниговщине обнаружили тело работника Офиса генпрокурора. По информации СМИ, погибший – Евгений Котенко.

Что известно о смерти работника Офиса генпрокурора

На Черниговщине умер именно начальник отдела обращений Офиса генпрокурора. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Ранее Котенко работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена покойного – тоже сотрудница Офиса генпрокурора.

Мужчину нашли в нескольких сотнях метров от отеля

По информации СМИ, работника прокуратуры нашли всего в 500 метрах от гостиницы "Берч", где он с женой и встречал Новый год.

Около 2 ночи погибший ушел в лес. Почему – пока неизвестно. Там он пробыл аж до 5 утра. На камерах видеонаблюдения зафиксировано, что мужчина вышел из леса и начал снимать с себя одежду.

Важно! Источники "Украинской правды" отметили, что предварительная причина смерти – переохлаждение. Признаков насилия на теле не обнаружили, а также никаких следов борьбы.