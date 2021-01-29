Работницу ГФС подозревают в совершении масштабного смертельного ДТП на Харьковщине: фото
Представители ГБР расследуют дело, открытое по факту жесткой аварии, которая произошла 28 января в Изюме Харьковской области. Столкнулись Toyota Camry 22-летней работницы ГФС, а также "ВАЗ", который принадлежал 81-летнему пенсионеру.
Источник: Depo.Харьков, полиция Харьковской области
Молодой чиновнице, которая ездила на довольно элитном автомобиле, грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управления машиной на 3 года после освобождения.
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Работницу Государственной фискальной службы подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека.
Один погибший и 5 пострадавших
Владелица иномарки выехала на дорогу, не предоставив преимущество в движении "ВАЗу" / Фото полиция Харьковской области
- По предварительным данным следователей, "ВАЗ-2115" двигался на трассе Киев – Харьков – Довжанский. В это время с территории АЗС выезжала женщина на Camry.
- Владелица иномарки пыталась проскочить и не отдавать предпочтение в движении старенькой машине, из-за чего и произошло жесткое столкновение.
- В результате аварии на месте погиб 81-летний мужчина, находившийся за рулем "ВАЗа".
- Пассажира машины российского автопрома госпитализировали в больницу, а еще 4 пострадавшим медики оказали помощь на месте.
Задерживали ли женщину, которую подозревают в совершении преступления, неизвестно.
Удар был очень мощным / Фото пресс-службы полиции Харьковской области
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