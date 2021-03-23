Сейчас в Украине насчитывается 150 тысяч моряков. Однако в украинских реалиях их работа – это не о морских приключениях, а о взятках, агентах и коррупции. Даже после реформирования системы получить необходимые документы без долларовой взятки – невозможно.

Проблема заключается в том, что наши моряки вынуждены давать взятки минимум раз в 5 лет. Каждый из них должен пройти переаттестацию, чтобы остаться в профессии. Впрочем каждые 5 лет они за это платят неофициально, а взятки – чтобы сдать экзамен.

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Почему приходится нарушать закон

Министр инфраструктуры Владислав Криклий откровенно признает проблему коррупции в этой сфере деятельности. В то же время этот вопрос не решает. Платят украинские моряки от 2 до 10 тысяч долларов каждый. Это касается всех – от кадетов до капитанов судна, иначе в море больше не выйдешь. Однако суммы взяток отличаются – капитанам дороже.

По словам моряков, работающих больше 10 лет в море, сумма взяток составляет от 5 до 15 тысяч долларов США. Такая ситуация не только в Одессе, а едва ли не во всех портовых городах страны, в частности в:

Херсоне;

Измаиле;

Мариуполе.



Корабли украинского флота / Скриншот с видео

Моряки уверяют, что восстановить документы или открыть новую категорию без взятки – почти невозможно, а без соответствующих бумаг работать нельзя. У них нет выбора, их заставляют сдавать экзамен за взятку. В противном случае можно пытаться получить документ самостоятельно годами.

Старший помощник капитана Роман, уже 15 лет работает в море, взятку не платил, поэтому на экзамене его завалили. По его словам, моряков пытаются убедить, что они ничего не знают. Это увеличивает спрос специальных агентов.

Обучение моряков

По словам самих моряков, они, если платят, могут особо и не учиться. В частности электромеханик на танкере Андрей, со стажем 6 лет в море, рассказал, что недавно сдавал экзамен. Кроме него успешный результат получили и другие его коллеги, в частности, старший помощник, которому 4 диплома обошлись в сумме с сертификатами в 8 тысяч долларов со взяткой.

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Формально перед экзаменом есть обучение в тренинговых центрах. Однако учиться не обязательно, потому что главное уйти в рекомендуемый агентом учебный центр. Моряк Андрей пошел в херсонский учебный центр, чтобы узнать, можно ли у них сделать сертификаты, чтобы потом сдать дипломы.



Украинские моряки вынуждены проходить аттестацию каждые 5 лет / Скриншот с видео

Ему ответили, что на дипломы не будут обращать внимание в государственной квалификационной комиссии. Моряк может не ходить на курсы, а просто забрать сертификат об обучении и уже с ним получить направление на экзамен, если заплатил агенту.

Моряки признают, что коррупция на экзаменах существовала и раньше, но она была "добровольная". Хочешь – сдавай сам, хочешь со взятками. Однако с лета 2020 года коррупция в этой сфере разрослась до уровня монополии.

Всех этих людей (моряков – 24 канал) фактически подталкивают к преступлению, так как взяточничество – это преступление. Сегодня моряк не может получить законно документы,

– отметил вице-президент ОО "Морская палата Украины" Иван Ниякий.

Коррупционная схема агентов

В портовых городах появилась сеть агентов, которые собирают деньги и гарантируют сдачу экзаменов с тех пор как опция "сдать самому" не работает. Так говорят не только моряки, но и агенты. В частности, по информации одного из них, экзамен можно сдать только через агентство, а как раньше – нет.

По словам моряков, схема работает так:

все деньги (и официальные платежи, и взятки) нужно отдать агенту;

тот берет на себя весь процесс и гарантирует сдачу экзаменов;

агенты сами находят своих клиентов.

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Обычно, как только моряк регистрируется в государственном кабинете моряка – сразу получает сообщение с текстом "Уважаемый! Ваш официальный морской агент по дипломированию моряков" – а дальше номер мобильного и имя.

Официальные расценки в бюджет и коррупционная доплата

Плата за 1 экзамен на звание капитана составляет 1,5 тысячи гривен. В то же время по прайсу агента, к сумме в гривнах добавляется еще 1 400 долларов. Сдавать нужно несколько экзаменов, а также – оплатить курсы.

В январе 2021 года министр подчеркнул, что цель – запустить "прозрачный" экзамен, где не будет традиционных комиссий с человеческим фактором, чтобы все происходило в компьютеризированных классах.



Взяточнические агентства действуют в большинстве портов / Скриншот с видео

Уже в феврале система экзаменов для моряков изменилась. Устные экзамены отменили, комиссии, то есть человеческий фактор, ликвидировали, и ввели компьютерное тестирование. В то же время моряки настаивают, что тест продолжает оставаться управляемым, а залог его сдачи – взятка.

Моряк Андрей отметил, что все, кто заплатил за экзамен, сдавали вообще все темы без любых нареканий, даже выбирая один и тот же вариант. Ему также пришлось дать взятку – 4 тысячи долларов.

Самая печальная часть в профессии моряка – не работа в море, а обновление документов в Украине. Это было "весело" перегонять 15 платежей за взятку по курсу, потому что агенты требуют всю сумму в долларах,

– рассказал Андрей

Эксперимент с экзаменом

Александр, уже 12 лет работает в море, а в последние годы является помощником капитана, сотрудничал с международными компаниями. Вместе с другими моряками он выходил на протесты против коррупции при дипломировании моряков. Он принципиально не давал взятку агентам, и пошел на экзамен сам.



Моряк Александр пытался сдать экзамен самостоятельно / Скриншот с видео

Государственный кабинет моряка долго не принимал документы о его рабочем стаже. Впоследствии статус его правок о профессиональном опыте на сайт внесли, однако постоянно отклоняли.

Мои 13 или 14 лет работы в море просто отклонены, абсолютно все. Я звонил на горячие линии, писал официальные письма и жалобы, требовал объяснений и мне удалось таки получить время экзамена, без взяток,

– рассказал Александр.

Моряк час думал над экзаменом, однако провалил каждый вопрос. В то же время Андрей заплатил примерно 1,5 тысячи долларов, а также 2,5 тысячи за 2 диплома. За эти 4 тысячи он получил сертификат о курсах, которые на самом деле не посещал, а также успешно завершил тестирование.

Справка. Неизвестным остается проходной балл, потому что в открытом доступе не существует документов, где он утвержден. Никто не знает, какое количество вопросов должно быть правильным, чтобы сдать тест.

Почему не помогло реформирование системы

Систему тестирования моряков изменили только чтобы сообщить украинцам о реформе. В то же время сама проблема не решена. Компьютерные тесты программируют под тех, кто заплатил за результат. Агенты продолжают собирать деньги и отправлять их нужным людям.

Руководитель Украинского объединения моряков Кристина Король отметила, что деньги распределяются между агентами, кураторами и представителями Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. За организацию тестирования отвечает Инспекция, которую с августа безрезультатно ликвидируют.



Криклий заверил, что знает о взяточничестве / Фото с фейсбука Владислава Криклия

Министр инфраструктуры в январе признавал, что коррупция есть, однако обещал что-то изменить. По словам Король, Владислав Криклий и Андрей Глазков первыми услышали от организации о коррупционной составляющей системы.

Они обещали, что к новому году приведут систему дипломирования до международных требований. У меня есть все основания полагать, что они заинтересованы в том, чтобы эту схему сохранить и ее возглавить,

– отметила Король.

Вместе с тем Криклий уверяет, что слышал такие жалобы на обновленную систему, поэтому предложил еще раз ее изменить. Он якобы настаивает на международной системе тестирования CES 6, за которой к нему обращались моряки.

Последствия массового взяточничества

По приблизительным подсчетам Кристины Король, в месяц взяточники получают от моряков 6 миллионов долларов. Однако эта сумма продолжает расти, потому что даже компьютерные тесты сдают со взятками. В то же время министр обещает не только изменить электронную систему тестирования, но и сократить регулярность экзаменов на подтверждение документов моряка.



Ниякий убежден, что взяточничество в системе приведет к проблемам / Фото "Думская"

Вице-президент ОО "Морская палата Украины" Иван Ниякий заметил, что в мировом сообществе не совсем понимают реальную картину проблем моряков. По его мнению, когда в международных структурах это станет известным, спрос и оплата труда наших моряков – уменьшатся.

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Коррупция осталась в тех же масштабах. Это значит не только то, что моряки вынуждены массово платить взятки, а чиновники в этой сфере – богатеют за их счет. Это значит, что моряки полноценно не улучшают свои знания.