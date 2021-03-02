В Верховной Раде 2 марта заработала сенсорная система для предотвращения "кнопкодавства". Ее пытались ввести еще с 2008 года.

Депутаты 2 марта регистрировались уже по новой системе – нажимая и зеленую, и сенсорные кнопки. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Как работает сенсорная кнопка

Сенсорная кнопка представляет собой дополнительную высокочувствительную клавишу, которую надо зажимать во время голосования. Но отпускать ее до завершения времени, отведенного депутатам на принятие решения нельзя, – иначе голос не зачтется системой.

Теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа – не сможет это сделать. Нам два года рассказывали, что сенсорное голосование невозможно сделать, но оказалось, что все же возможно,

– написал депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем телеграме.

Накануне спикер Верховной Рады заявлял, что кроме сенсорных кнопок в парламенте установили дополнительные камеры видеонаблюдения.

На видео, которое депутат от "Европейской солидарности" опубликовал в своих соцсетях, наглядно показано, как работает нововведение.

Обратите внимание! В январе 2020 года Президент Украины ввел уголовную ответственность за "кнопкодавство". Нарушителей будут наказывать штрафами до 85 тысяч гривен.

А вот видео Яна Доброносова, где депутат Железняк показывает Шуфричу, что нововведение не обойти:

История введения сенсорной кнопки в Раде