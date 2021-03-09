Работаем над пожизненным баном в ютубе, – Зеленский о каналах Медведчука
Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас власть работает над тем, чтобы заблокировать телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком, в ютубе. Говорится о ZIK, NewsOne и "112 Украина".
Источник:24 канал
Зеленский о пожизненном бане каналов
Эти СМИ прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию. Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30".
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Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности в ютубе, они получили пожизненный бан,
– заявил Зеленский.
Кстати, ранее видеохостинг YouTube заблокировал прямой эфир пророссийского канала "112 Украина". Однако сам канал остался в доступе, а видео на нем все еще можно просматривать.
Что известно о блокировании каналов Медведчука
- 2 февраля СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Под ограничения попали также 3 телеканала.
- В тот же день ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.
- Сотрудники этих телеканалов решили создать ООО "Медиахолдинг "Новости". Так, 26 февраля в Украине начал вещание телеканал "Первый независимый". Однако сразу после запуска его заблокировали несколько операторов.
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