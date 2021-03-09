Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас власть работает над тем, чтобы заблокировать телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком, в ютубе. Говорится о ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Зеленский о пожизненном бане каналов

Эти СМИ прикрываются свободой слова, распространяя дезинформацию. Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 30".

Интересно В школах появятся уроки медиаграмотности, – Зеленский

Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности в ютубе, они получили пожизненный бан,

– заявил Зеленский.

Кстати, ранее видеохостинг YouTube заблокировал прямой эфир пророссийского канала "112 Украина". Однако сам канал остался в доступе, а видео на нем все еще можно просматривать.

Что известно о блокировании каналов Медведчука

2 февраля СНБО ввел санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Под ограничения попали также 3 телеканала.

В тот же день ZIK, NewsOne и "112 Украина" заблокировали.

Сотрудники этих телеканалов решили создать ООО "Медиахолдинг "Новости". Так, 26 февраля в Украине начал вещание телеканал "Первый независимый". Однако сразу после запуска его заблокировали несколько операторов.



Главное о санкциях против Козака / Инфографика 24 канала