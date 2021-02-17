Преступники совершенствуют свои методы: эксперты рассказали, чем опасна работа за границей
Выезжая на работу за границу украинцы могут столкнуться с множеством мошеннических схем или стать жертвой торговли людьми. Эксперты отмечают, что из года и в год мошенники усовершенствуют свои схемы и методы, поэтому нужно быть очень осторожным и осмотрительным.
Источник:24 канал
Украинцы часто не проверяют надежность компании и становятся жертвами мошенников, которые отправляют ложную информацию, что агентство готово их трудоустроить за границей.
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Лилия Кравцова, юрист холдинга OMI GROUP, говорит, что есть три основных пути для поиска работы за границей:
- пойти в посредническое агентство в Украине;
- обратиться в иностранную компанию;
- вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.
Но у каждого из этих вариантов есть определенные риски. Посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией,
– говорит Кравцова.
Еще один страшный аспект с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, которые незаконно их удерживали.
Из года в год преступники совершенствуют свои методы поиска и заманивания в свои ряды. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными работодателями,
– говорит Кравцова.
Она добавляет, что при трудоустройстве через посредника кроме проверки наличия лицензии следует уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры, а также какие в данном договоре определены специальности.
Многие мигранты, особенно те, кто не имеет документов или занят в нелегальной работе, не могут попросить квалифицированную и законную помощь в случае болезни, безработицы или социальных выплат. Порой не могут получить информацию о здоровье, согласно языковым и культурным традициям, о своих правах и правилах профилактики инфекций,
– подытожила Кравцова.
Что нужно знать о трудовой миграции в Украине
- В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения.
- Самыми популярными странами для миграции остаются Польша, Германия, Чехия, Россия, Италия, Беларусь и т.д.
- Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали более 230 тысяч человек.
- Опрос OLX Работа показал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за границей.
- Среди них наиболее значимыми причинами принять такое решение для 40% опрошенных стало уменьшение оплаты труда; для 26% – бюрократические риски (например, связанные с документами для пересечения границы, визами) для 23% – сокращение до низшей должности или увольнение; для 18% – ограничение социальных гарантий со стороны работодателя; еще для 18% – риски для здоровья из-за пандемии.
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