Выезжая на работу за границу украинцы могут столкнуться с множеством мошеннических схем или стать жертвой торговли людьми. Эксперты отмечают, что из года и в год мошенники усовершенствуют свои схемы и методы, поэтому нужно быть очень осторожным и осмотрительным.

Украинцы часто не проверяют надежность компании и становятся жертвами мошенников, которые отправляют ложную информацию, что агентство готово их трудоустроить за границей.

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Лилия Кравцова, юрист холдинга OMI GROUP, говорит, что есть три основных пути для поиска работы за границей:

пойти в посредническое агентство в Украине;

обратиться в иностранную компанию;

вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.

Но у каждого из этих вариантов есть определенные риски. Посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией,

– говорит Кравцова.

Еще один страшный аспект с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, которые незаконно их удерживали.

Из года в год преступники совершенствуют свои методы поиска и заманивания в свои ряды. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными работодателями,

– говорит Кравцова.

Она добавляет, что при трудоустройстве через посредника кроме проверки наличия лицензии следует уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры, а также какие в данном договоре определены специальности.

Многие мигранты, особенно те, кто не имеет документов или занят в нелегальной работе, не могут попросить квалифицированную и законную помощь в случае болезни, безработицы или социальных выплат. Порой не могут получить информацию о здоровье, согласно языковым и культурным традициям, о своих правах и правилах профилактики инфекций,

– подытожила Кравцова.

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