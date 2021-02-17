Карантин лишил работы многих людей. Мы пообщались с экспертами рынка труда о том, где и каких представителей рабочих профессий ищут и сколько работодатели готовы платить новичкам без опыта.

Согласно официальным данным Госстата, уровень безработицы за 2020 год в стране значительно возрос. И осенью прошлого года было около 1,7 миллиона безработных украинцев. Но спрос на рабочие специальности всегда был высоким, а карантин и сложная ситуация с коронавирусом только это подтвердили.

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В каких городах и кого ищут

Специалисты компании Jooble проанализировали в каких городах Украины в середине февраля было больше вакансий, а также каких специалистов профессий ищут чаще всего.

Совершенно очевидно, что больше всего вакансий было в Киеве – более 71 тысячи предложений. В столице работодатели часто ищут автослесарей, в среднем обещая зарплаты около 20 тысяч гривен, водителей такси, которым готовы платить до 25 тысяч гривен, и менеджеров по продажам с окладом около 20 тысяч.

После Киева, больше всего предложений по работе можно найти в Харькове. Сейчас там опубликовано около 12 тысяч вакансий. Харьковские компании заинтересованы в охранниках, которым обещают в среднем 6 тысяч гривен, швеях – 12 тысяч гривен и продавцах-консультантах, которым готовы платить 9 тысяч гривен,

– говорят аналитики компании Jooble.

В Одессе опубликовано более 6 тысяч предложений по работе. Так, местные компании заинтересованы в менеджерах по продажам и торговых представителях, которым в среднем обещают 15 тысяч гривен. Также ищут агентов по недвижимости на зарплату около 20 тысяч.

Во Львове количество вакансий похоже – в пределах 6 тыс. Чаще всего львовские работодатели ищут сейчас водителей и менеджеров по продажам, со средней зарплатой около 20 тысяч гривен. После январского локдауна в городе активно стали нанимать официантов, которым предлагают по 10 тысяч гривен.

В Днепре опубликовано около 5,7 тысяч вакансий. Местным компаниям нужны автослесари на зарплату в пределах 20 тысяч гривен, менеджеры по продажам – 18 тысяч гривен и операторы колл-центров, которым обещают около 10 тысяч гривен,

– отметили аналитики.

Рабочие профессии остаются популярными

Спрос на рабочие процессии есть всегда, к тому же конкуренция в этой сфере достаточно низкая. Так, аналитики grc.ua рассказывают, что вакансии перекрывают потребность на 46%. На одну должность условный конкурс 2 человека.

Шанс для рабочих профессий / Фото Pixabay

Среди работодателей, которые ищут себе рабочий персонал, зачастую требуются грузчики, комплектовщики, разнорабочие, механики и слесари.

Большинство работодателей предлагают рабочему персоналу от почти 6 до 12 тысяч гривен. Наименьшее количество компаний (2%) предлагают кандидатам от 30 тысяч гривен, – говорят аналитики.

Но среди рабочего персонала, который ищет работу, больше всего электриков, грузчиков, комплектовщиков, электромонтеров и слесарей. Большая часть из них (56%) имеет опыт более 6 лет. Меньше соискателей этой категории (11%) имеют опыт от 1 до 3 лет.

49% работодателей готовы взять работников без опыта, а 42% ответили, что ждут рабочих с опытом от 1 до 3 лет. Ожидаемо, что самые активные соискатели среди рабочего персонала – мужчины (86%). Женщин в этой профсфере только 14%.

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Как найти работу для начинающих

Найти работу людям без опыта всегда сложно, не все работодатели готовы заниматься обучением своих работников. А конкуренция в этой сфере достаточно высока. В период карантина на сайтах для поиска работы появлялось все больше резюме от начинающих.

Аналитики grc.ua рассказали, что количество резюме начинающих соискателей существенно превышает вакансии, поэтому на одну должность условный конкурс 10 человек. Но самые активные работодатели в поиске начинающих в Киеве (21%). Дальше следует Киевская область, со спросом на начинающих лишь 5%.

Большее количество работодателей (41%) готовы платить от 5 до 10 тысяч гривен. Еще 37% предлагают зарплату от 10 до 15 тысяч гривен. От 25 тысяч гривен искателям готовы платить только 6% работодателей,

– отмечают аналитики grc.ua.

К тому же большинство работодателей (97%) готовы взять на работу кандидатов без опыта работы, остальные (3%) ищут с опытом от 1 до 3 лет

Чаще всего работников без опыта готовы брать на работу в сфере продаж, консультирования, туризма и фармацевтики. Интересно, что большинству начинающих (71%) от 18 до 30 лет. Самым старшим – 60 лет. Таких резюме на сайте grc.ua лишь 3%. 52% начинающих соискателей карьеры – это женщины, 48% – мужчины.