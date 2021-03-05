Россия фактически заблокировала работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Из-за этого переговоры не двигаются вперед.

План по окончанию войны лежит на столе. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Что сказал Ермак

Предложение немецких и французских партнеров по логическим шагам завершения войны уже готово. Поэтому ответа ждут только от России.

Ермак признал, что ситуация с перемирием на Донбассе – шаткая, происходят провокации. Политик отметил, что ВСУ будут максимально соблюдать тишину, однако при обострении дадут отпор.

Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну,

– подчеркнул глава ОП.

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