Работа ТКГ по Донбассу фактически заблокирована: Ермак обвинил Россию
Россия фактически заблокировала работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Из-за этого переговоры не двигаются вперед.
Источник:Офис Президента
План по окончанию войны лежит на столе. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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Что сказал Ермак
Предложение немецких и французских партнеров по логическим шагам завершения войны уже готово. Поэтому ответа ждут только от России.
Ермак признал, что ситуация с перемирием на Донбассе – шаткая, происходят провокации. Политик отметил, что ВСУ будут максимально соблюдать тишину, однако при обострении дадут отпор.
Мы движемся к миру, но и готовы защитить нашу страну,
– подчеркнул глава ОП.
Работа ТКГ: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что заседания ТКГ перестали быть плодотворными из-за России. Он даже заметил, что это все больше напоминает театр абсурда.
- 2 марта состоялось очередное заседание ТКГ. В украинской делегации подчеркнули, что в группах по политическим вопросам и безопасности результатов не было.
- Россия продолжает настаивать, что является лишь посредником в конфликте на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
- Кроме того, в заседаниях принимают участие "непонятные люди" с оккупированных территорий, которых никто не приглашал. Кстати, Украина и ОБСЕ проведут отдельную встречу по этому поводу.
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