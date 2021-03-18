Из-за тысяч правок в земельные законопроекты работа парламента фактически заблокирована. Из-за этого в "Слуге народа" обратились к ОПЗЖ и "Батькивщине".

Глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что ему досадно, что народные избранники этих политсил продолжают блокировать работу Рады, мешая принятию важных законов.

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О растаможке "евроблях"

В качестве примера нардеп привел голосование во втором чтении за доступную растаможку автомобилей на еврономерах. Арахамия убежден, что эти законопроекты нужны, в частности, и избирателям "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Потому что они не о политике, а о возможности для каждого владельца авто с европейской регистрацией в течение 180 дней растаможить его по льготной ставке, которая не превысит 1 тысячи евро,

– пояснил Арахамия.

И добавил, что этим механизмом растаможки смогут воспользоваться более 500 тысяч автовладельцев. Среди них, убежден политик, есть и сторонники политсил, которые сейчас блокируют работу парламента.

Справка. Рада уже третий день рассматривает поправки в законы о дерегуляции земли и земельных аукционах. Согласно регламенту, депутаты не могут прервать процесс и рассматривать другие вопросы.

Арахамия: Эти законы нужны украинцам

По словам "слуги народа", Рада не может взяться и за ряд других законопроектов. В частности те, которые позволят защитить людей от произвола коллекторов, а также относительно гарантирования выплат больничных.

Эти законы нужны не только "Слуге народа", а всем украинцам, какие бы политические взгляды они не имели. Поэтому призываю коллег из других фракций прекратить срывать работу поправочным спамом,

– заявил Арахамия.

"Как показал опыт, все равно необходимые законы будут приняты, но на это нужно время. Время, в течение которого избиратели не смогут растаможить авто или получить законные больничные", – добавил он.

О внеочередных заседаниях Рады

Арахамия предположил, что уже через неделю, после 29 марта, Рада проведет ряд внеочередных сессий. Это позволит решить проблему с заблокированными другими вопросами, пишет Интерфакс-Украина.

В то же время в течение 22 – 26 марта провести внеочередные пленарные заседания парламента не удастся, ведь согласно календарному плану нардепы в это время будут работать с избирателями.