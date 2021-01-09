Работа Рады несмотря на пандемию: какие законы удалось принять в 2020 году
Почти все народные депутаты жаловались, что воплотить амбициозные планы в условиях чрезвычайного карантинного режима не удалось. В то же время немало достойных инициатив таки приняли.
Поэтому депутаты уверенно поставили себе "удовлетворительно". Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.
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Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что работу депутатов можно оценить по 12-тибальной шкале на 7.
"Хорошую оценку не заработало ни правительство, ни парламент, ни наша фракция в парламенте – принимая во внимание количество "зашкваров" и скандалов", – сказал он.
Что удалось принять
Не удалось реформировать судебную систему и СБУ, а также – принять сбалансированный бюджет. Однако даже в оппозиции отметили, что голосовали депутаты и за хорошие инициативы.
Так приняли "антиколомойський" законопроект, который не позволяет вернуть олигарху национализированный "Приватбанк". Также утвердили легализацию игорного бизнеса и фактически историческое решение – закон о рынке земли.
Были приняты системные вещи, такие как рынок земли, 1210. Это борьба с офшорами, это законопроекты о банках, но крупные куски реформы остались не тронутыми,
– отметил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
Назначение нового правительства
За 2020 год депутаты назначили новое правительство и близкого к президенту генпрокурора, которая попала не в один скандал.
В последние дни под крики "ганьба" они проголосовали за бывшего регионала и плагиатора Сергея Шкарлета на должность министра образования.
За Сергея Шкарлета проголосовали на должность министра образования / Фото пресс-службы МОН
В то же время депутаты собирали подписи, чтобы лишить кресла вечного министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако политической воли на то, чтобы вынести решение в зал, не нашлось – как и при министре здравоохранения.
"Было очень много кадровых провалов, в частности, одним из таких является назначение на должность министра здравоохранения Максима Степанова, об увольнении которого мы еще пол года зарегистрировали соответствующее постановление", – рассказала нардеп "Голоса" Галина Васильченко.
Конституционный кризис
Осенью 2020 года депутаты столкнулись с новым вызовом – конституционным кризисом. Даже народные избранники из монобольшинства отказались поддерживать радикальную позицию президента – распустить Конституционный Суд.
Вместо этого они пытались решить вопрос в рамках закона. Хоть полномочия НАПК и ответственность за ложь в декларациях удалось вернуть, однако решить проблему полностью – воли не нашлось.
"Относительно конституционного кризиса мы приняли фактически все законопроекты, кроме блока, который касается работы КСУ – как принимают решение, как их регламент должен прописываться, в частности законом прописывают ли они", рассказала нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Рабочая группа продолжает работу. Думаю, что мы эти законы примем,
– добавила она.
Возвращение к народовластию
Кроме того, нужно разобраться с отложенным законотворческим пакетом. Это касается реформы децентрализации и народовластия, последнее – обещание Зеленского, с которым он шел на выборы.
На очереди – реформы децентрализации и народовластия / Фото Getty Images
Политолог Владимир Фесенко отметил, что также показательна ситуация с законопроектом о народовластии, всеукраинском референдуме. Он тоже был подготовлен, даже проголосован в первом чтении, добавил он.
"Сейчас хоть Стефанчук и хотел его продвинуть, но не спешат, потому что вокруг темы референдума есть разные мнения и настроения", – сказал Фесенко.
Коррупционный скандал в "Слуге народа"
Впрочем, парламент, на который возлагали столько надежд, оказался ненамного лучше, чем VIII созыв, подытожили эксперты. Нашлось место и коррупционным скандалам.
"Слуга народа", которая гордилась чистыми на руку новыми лицами, угодила в скандал в первую годовщину работы фракции с взяточником Александром Юрченко.
Политический сезон 2021 года
В то же время монобольшинство все чаще по важным голосованиям ищет ситуативных союзников из других фракций.
"Мы видим разные группы влияния и уже в 2021 году будем видеть различные ситуативные или постоянные союзы, которые начнутся с бюджетного процесса", – сказал политолог Олег Саакян.
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