Почти все народные депутаты жаловались, что воплотить амбициозные планы в условиях чрезвычайного карантинного режима не удалось. В то же время немало достойных инициатив таки приняли.

Поэтому депутаты уверенно поставили себе "удовлетворительно". Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что работу депутатов можно оценить по 12-тибальной шкале на 7.

"Хорошую оценку не заработало ни правительство, ни парламент, ни наша фракция в парламенте – принимая во внимание количество "зашкваров" и скандалов", – сказал он.

Что удалось принять

Не удалось реформировать судебную систему и СБУ, а также – принять сбалансированный бюджет. Однако даже в оппозиции отметили, что голосовали депутаты и за хорошие инициативы.

Так приняли "антиколомойський" законопроект, который не позволяет вернуть олигарху национализированный "Приватбанк". Также утвердили легализацию игорного бизнеса и фактически историческое решение – закон о рынке земли.

Были приняты системные вещи, такие как рынок земли, 1210. Это борьба с офшорами, это законопроекты о банках, но крупные куски реформы остались не тронутыми,

– отметил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Назначение нового правительства

За 2020 год депутаты назначили новое правительство и близкого к президенту генпрокурора, которая попала не в один скандал.

В последние дни под крики "ганьба" они проголосовали за бывшего регионала и плагиатора Сергея Шкарлета на должность министра образования.



За Сергея Шкарлета проголосовали на должность министра образования / Фото пресс-службы МОН

В то же время депутаты собирали подписи, чтобы лишить кресла вечного министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако политической воли на то, чтобы вынести решение в зал, не нашлось – как и при министре здравоохранения.

"Было очень много кадровых провалов, в частности, одним из таких является назначение на должность министра здравоохранения Максима Степанова, об увольнении которого мы еще пол года зарегистрировали соответствующее постановление", – рассказала нардеп "Голоса" Галина Васильченко.

Конституционный кризис

Осенью 2020 года депутаты столкнулись с новым вызовом – конституционным кризисом. Даже народные избранники из монобольшинства отказались поддерживать радикальную позицию президента – распустить Конституционный Суд.

Справка. 27 октября Конституционный Суд отменил антикоррупционную реформу в Украине. В частности, решение суда позволило чиновникам вносить ложные данные в свои декларации.

Вместо этого они пытались решить вопрос в рамках закона. Хоть полномочия НАПК и ответственность за ложь в декларациях удалось вернуть, однако решить проблему полностью – воли не нашлось.

"Относительно конституционного кризиса мы приняли фактически все законопроекты, кроме блока, который касается работы КСУ – как принимают решение, как их регламент должен прописываться, в частности законом прописывают ли они", рассказала нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Рабочая группа продолжает работу. Думаю, что мы эти законы примем,

– добавила она.

Возвращение к народовластию

Кроме того, нужно разобраться с отложенным законотворческим пакетом. Это касается реформы децентрализации и народовластия, последнее – обещание Зеленского, с которым он шел на выборы.



На очереди – реформы децентрализации и народовластия / Фото Getty Images

Политолог Владимир Фесенко отметил, что также показательна ситуация с законопроектом о народовластии, всеукраинском референдуме. Он тоже был подготовлен, даже проголосован в первом чтении, добавил он.

"Сейчас хоть Стефанчук и хотел его продвинуть, но не спешат, потому что вокруг темы референдума есть разные мнения и настроения", – сказал Фесенко.

Коррупционный скандал в "Слуге народа"

Впрочем, парламент, на который возлагали столько надежд, оказался ненамного лучше, чем VIII созыв, подытожили эксперты. Нашлось место и коррупционным скандалам.

"Слуга народа", которая гордилась чистыми на руку новыми лицами, угодила в скандал в первую годовщину работы фракции с взяточником Александром Юрченко.

Политический сезон 2021 года

В то же время монобольшинство все чаще по важным голосованиям ищет ситуативных союзников из других фракций.

"Мы видим разные группы влияния и уже в 2021 году будем видеть различные ситуативные или постоянные союзы, которые начнутся с бюджетного процесса", – сказал политолог Олег Саакян.