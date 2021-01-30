Комик Александр Скичко довольно успешно пародировал Владимира Зеленского. Впоследствии с руки самого же президента его назначили руководителем Черкасской областной администрации.

Источник: 24 канал

Назначили, мол, потому, что Скичко разбирается в вопросах инфраструктуры.

К теме Певец, пародист и рекордсмен: интересные факты, которые вы могли не знать об Александре Скичко

"Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов", – отмечал президент Украины.

Работа в подкомитете

На Черкащину без 5 минут главу ОГА Александра Скичко отправили после более года работы в Верховной Раде. Он был председателем подкомитета по транспорту и инфраструктуре.

Политик успел подать с 20 различных правок и несколько законопроектов. Однако даже под куполом – шутить не прекратил.

Наверное, когда выходишь из зала – надо забирать карточку. Я как неопытный депутат этого не делаю, – говорил Александр Скичко.

Обвинения по лоббированию интересов

В то же время Александра Скичко неоднократно обвиняли в лоббировании интересов своего тестя и по совместительству бизнесмена Леонида Юрушева. Однако тот все обвинения отвергал.



Скичко обвиняли в лоббировании интересов Юрушева / Фото wikipedia.org

Впрочем, очевидно, что мысли о политической карьере у бывшего шоумена были уже давно.

Карьера в шоу-бизнесе

До политики Скичко сделал довольно успешную карьеру в шоу-бизнесе. Он не раз участвовал в шоу талантов на украинских телеканалах.

Кроме того, Александр Скичко удачно пародировал первых лиц государства.



Скичко не раз участвовал в шоу талантов на телеканалах / Фото "Информатор"

Однако хватит ли ему политического опыта создать такую же удачную карьеру в политике и строить уже деловые отношения с человеком, над которым он еще полтора года назад шутил – вопрос открытый.