Работа в Раде и обвинения: как развивалась карьера Александра Скичко
Комик Александр Скичко довольно успешно пародировал Владимира Зеленского. Впоследствии с руки самого же президента его назначили руководителем Черкасской областной администрации.
Источник: 24 канал
Назначили, мол, потому, что Скичко разбирается в вопросах инфраструктуры.
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"Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов", – отмечал президент Украины.
Работа в подкомитете
На Черкащину без 5 минут главу ОГА Александра Скичко отправили после более года работы в Верховной Раде. Он был председателем подкомитета по транспорту и инфраструктуре.
Политик успел подать с 20 различных правок и несколько законопроектов. Однако даже под куполом – шутить не прекратил.
Наверное, когда выходишь из зала – надо забирать карточку. Я как неопытный депутат этого не делаю, – говорил Александр Скичко.
Обвинения по лоббированию интересов
В то же время Александра Скичко неоднократно обвиняли в лоббировании интересов своего тестя и по совместительству бизнесмена Леонида Юрушева. Однако тот все обвинения отвергал.
Скичко обвиняли в лоббировании интересов Юрушева / Фото wikipedia.org
Впрочем, очевидно, что мысли о политической карьере у бывшего шоумена были уже давно.
Карьера в шоу-бизнесе
До политики Скичко сделал довольно успешную карьеру в шоу-бизнесе. Он не раз участвовал в шоу талантов на украинских телеканалах.
Кроме того, Александр Скичко удачно пародировал первых лиц государства.
Скичко не раз участвовал в шоу талантов на телеканалах / Фото "Информатор"
Однако хватит ли ему политического опыта создать такую же удачную карьеру в политике и строить уже деловые отношения с человеком, над которым он еще полтора года назад шутил – вопрос открытый.
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