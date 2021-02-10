Карантин стал настоящим испытанием для многих украинцев. Тысячи людей потеряли работу, так как их фирмы закрылись, а спрос на профессии упал. Впрочем, есть и такие профессии, которым ни карантин, ни локдаун не страшны.

Кого ищут во время карантина

Аналитики OLX Работа изучили рынок рабочих вакансий накануне карантина, оказалось, что наиболее популярными среди специалистов были водители, продавцы и грузчики.

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Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. Интересно, что накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров.

За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тысяч и 1,9 тысячи соответственно. С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и начинающих свой карьерный путь – почти 1000 новых объявлений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса и быта,

– говорят аналитики OLX Работа.

Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят, что в 2020 году наибольшее количество вакансий появлялось для специалистов по продажам, IT, маркетинга, PR, админперсонала. При этом "Продажи" подвинули на второе место "IT", нарастив себе 10% вакансий, по сравнению с 2019 годом. Спрос на IT-специалистов увеличился на рынке труда на 4%.

Стоит отметить, что, несмотря на тяжелый пандемический год, количество вакансий в остальных сферах увеличилось на 1-2%. На уровне прошлого года остался только "Административный персонал". Поэтому можно сделать вывод, что рынок труда показывает положительную динамику по спросу специалистов,

– отметили аналитики.

В январе 2021 года (в период локдауна) в топ-3 попали такие профсферы:

Продажи (специалисты розничной торговли, прямых продаж, менеджеры по работе с клиентами, продавцы в магазинах, кассиры, директора, администраторы).

Информационные технологии, интернет, телеком (программисты, разработчики, инженеры, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики).

Маркетинг, реклама, PR (специалисты по коммуникациям, SMM-ники, руководители-маркетологи, специалисты по рекламе, маркетологи, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры)

В начале 2021 года наиболее востребованными будут профессии именно из сферы продаж. Следует отметить, что в аналогичный период 2020 года самым большим спросом был на специалистов из сферы IT. Это менеджер по работе с клиентами, специалисты, занимающиеся прямыми продажами и розничной торговлей.

Согласно данным по поиску работы Jooble, с введением локдауна существенно увеличился спрос на удаленную работу. Так, в период с 8 по 24 января среди предложений работодателей, которые не требуют физического присутствия в офисе, на 30% по сравнению с декабрем вырос спрос на удаленных операторов клиентской поддержки, менеджеров со знанием иностранных языков, онлайн-репетиторов, копирайтеров, редакторов текстов и контент-менеджеров.

В период локдауна зафиксировали рост количества предложений по работе курьерами, фасовщиками и уборщиками. С введением карантина в марте прошлого года особым спросом среди работодателей стали пользоваться работники физического труда. Больше всего вакансий для них было в компаниях, занимающихся торговлей, производством и логистикой, и этот тренд на "синих воротничков" пока остается актуальным,

– говорят аналитики Jooble.



Водителям в Украине готовы платить в среднем 19 тысяч гривен / Фото Pixabay

Сколько платят в Украине

В grc.ua говорят, что работодатели в сфере "Продажи" предлагают от 10 до 50 тысяч гривен. Причем платить 10 тысяч гривен готовы почти 60% работодателей. Поисковики же просят от 7 до 42 тысяч гривен.

Аналитики OLX Работа называют 10 самых востребованных рабочих специалистов накануне январского локдауна, средняя зарплата:

Водитель – 19 тысяч гривен.

Продавец – 9500 гривен.

Грузчик – 10 250 гривен.

Охранник – 10 500 гривен.

Слесарь – 15 тысяч гривен.

Курьер – 13 500 гривен.

Повар – 10 250 гривен.

Швея – 11 тысяч гривен.

Уборщик – 6 тысяч гривен.

Разнорабочий – 11 тысяч гривен.

Какие профессии сейчас не выгодны

Аналитики grc.ua отметили, что есть сферы с очень низким спросом (менее 1%):

"Инсталляции и сервис" – специалисты по настройке техники, менеджеры сервиса, сервисные инженеры.

"Государственная служба" – архивариусы, ассистенты, библиотекари.

Также низкий спрос на профессии из сферы "добычи сырья". Это машинисты, электромонтажники, маркшейдеры.

В ОLХ отметили, что перед первым локдауном в марте 2020 года студентов искали меньше – 886 новых вакансий за месяц. Также, накануне январского локдауна поисковики активно откликались на вакансии из агросферы. В среднем на одно объявление с 11 декабря по 11 января отзывались 10 человек. При этом в сельском хозяйстве искали меньше специалистов среди других рабочих сфер. Вторая активная группа претендентов – студенты – с показателем 9,7 человека на объявление. На третьем месте – строители, а именно 8 человек на вакансию.

В первый локдаун ситуация была несколько иной. Наиболее заинтересованными в работе были студенты и те, кто в начале своего карьерного пути. Далее те, кто интересовался сферой строительства, и только затем представители агросферы – 8 человек на объявление.