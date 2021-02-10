Зарплата от 10 тысяч и спрос на водителей: какие профессии нужны в карантин
Карантин стал настоящим испытанием для многих украинцев. Тысячи людей потеряли работу, так как их фирмы закрылись, а спрос на профессии упал. Впрочем, есть и такие профессии, которым ни карантин, ни локдаун не страшны.
Источник:24 канал
Кого ищут во время карантина
Аналитики OLX Работа изучили рынок рабочих вакансий накануне карантина, оказалось, что наиболее популярными среди специалистов были водители, продавцы и грузчики.
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Профессия водителя была наиболее популярной и в период мартовского локдауна в 2020 году. Интересно, что накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров.
За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше всего предложений не только в торговой и транспортной отраслях – более 2,8 тысяч и 1,9 тысячи соответственно. С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и начинающих свой карьерный путь – почти 1000 новых объявлений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса и быта,
– говорят аналитики OLX Работа.
Аналитики рекрутингового портала grc.ua говорят, что в 2020 году наибольшее количество вакансий появлялось для специалистов по продажам, IT, маркетинга, PR, админперсонала. При этом "Продажи" подвинули на второе место "IT", нарастив себе 10% вакансий, по сравнению с 2019 годом. Спрос на IT-специалистов увеличился на рынке труда на 4%.
Стоит отметить, что, несмотря на тяжелый пандемический год, количество вакансий в остальных сферах увеличилось на 1-2%. На уровне прошлого года остался только "Административный персонал". Поэтому можно сделать вывод, что рынок труда показывает положительную динамику по спросу специалистов,
– отметили аналитики.
В январе 2021 года (в период локдауна) в топ-3 попали такие профсферы:
- Продажи (специалисты розничной торговли, прямых продаж, менеджеры по работе с клиентами, продавцы в магазинах, кассиры, директора, администраторы).
- Информационные технологии, интернет, телеком (программисты, разработчики, инженеры, руководители проектов, системные администраторы, тестировщики).
- Маркетинг, реклама, PR (специалисты по коммуникациям, SMM-ники, руководители-маркетологи, специалисты по рекламе, маркетологи, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры)
В начале 2021 года наиболее востребованными будут профессии именно из сферы продаж. Следует отметить, что в аналогичный период 2020 года самым большим спросом был на специалистов из сферы IT. Это менеджер по работе с клиентами, специалисты, занимающиеся прямыми продажами и розничной торговлей.
Согласно данным по поиску работы Jooble, с введением локдауна существенно увеличился спрос на удаленную работу. Так, в период с 8 по 24 января среди предложений работодателей, которые не требуют физического присутствия в офисе, на 30% по сравнению с декабрем вырос спрос на удаленных операторов клиентской поддержки, менеджеров со знанием иностранных языков, онлайн-репетиторов, копирайтеров, редакторов текстов и контент-менеджеров.
В период локдауна зафиксировали рост количества предложений по работе курьерами, фасовщиками и уборщиками. С введением карантина в марте прошлого года особым спросом среди работодателей стали пользоваться работники физического труда. Больше всего вакансий для них было в компаниях, занимающихся торговлей, производством и логистикой, и этот тренд на "синих воротничков" пока остается актуальным,
– говорят аналитики Jooble.
Водителям в Украине готовы платить в среднем 19 тысяч гривен / Фото Pixabay
Сколько платят в Украине
В grc.ua говорят, что работодатели в сфере "Продажи" предлагают от 10 до 50 тысяч гривен. Причем платить 10 тысяч гривен готовы почти 60% работодателей. Поисковики же просят от 7 до 42 тысяч гривен.
Аналитики OLX Работа называют 10 самых востребованных рабочих специалистов накануне январского локдауна, средняя зарплата:
- Водитель – 19 тысяч гривен.
- Продавец – 9500 гривен.
- Грузчик – 10 250 гривен.
- Охранник – 10 500 гривен.
- Слесарь – 15 тысяч гривен.
- Курьер – 13 500 гривен.
- Повар – 10 250 гривен.
- Швея – 11 тысяч гривен.
- Уборщик – 6 тысяч гривен.
- Разнорабочий – 11 тысяч гривен.
Какие профессии сейчас не выгодны
Аналитики grc.ua отметили, что есть сферы с очень низким спросом (менее 1%):
- "Инсталляции и сервис" – специалисты по настройке техники, менеджеры сервиса, сервисные инженеры.
- "Государственная служба" – архивариусы, ассистенты, библиотекари.
Также низкий спрос на профессии из сферы "добычи сырья". Это машинисты, электромонтажники, маркшейдеры.
В ОLХ отметили, что перед первым локдауном в марте 2020 года студентов искали меньше – 886 новых вакансий за месяц. Также, накануне январского локдауна поисковики активно откликались на вакансии из агросферы. В среднем на одно объявление с 11 декабря по 11 января отзывались 10 человек. При этом в сельском хозяйстве искали меньше специалистов среди других рабочих сфер. Вторая активная группа претендентов – студенты – с показателем 9,7 человека на объявление. На третьем месте – строители, а именно 8 человек на вакансию.
В первый локдаун ситуация была несколько иной. Наиболее заинтересованными в работе были студенты и те, кто в начале своего карьерного пути. Далее те, кто интересовался сферой строительства, и только затем представители агросферы – 8 человек на объявление.
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