Зеленский ответил Рабиновичу на упреки о "зеленом фашизме"
После блокировки медведчуковских телеканалов сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о "начале зеленого нацизма". В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что тот его не задел.
Источник:Владимир Зеленский
В своем видеообращении, впервые записанном на русском языке, Зеленский назвал Рабиновича "одним депутатом с анекдотичной фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием".
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Президент рассказал, что братьев его деда Семена вместе с семьями во времена Второй мировой войны убили нацисты. Сам его дед в это же время был на фронте, а в итоге прошел всю войну.
Он вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю вам: не получилось. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас. Да не стану,
– заявил Владимир Зеленский.
Коротко о скандале между Рабиновичем и Зеленским:
- Все началось после введения санкций против антиукраинских телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- Депутаты с пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая и контролирует телеканалы, начали в один голос кричать о "наступлении на свободу слова".
- На следующий же день Вадим Рабинович выступил с трибуны парламента, где заявил о "зеленом фашизме", а впоследствии спел советскую песню времен Второй мировой "Вставай, страна огромная".
- Какой бы реакции он не ожидал, и максимум, что получил депутат пророссийской фракции – это шутки в социальных сетях.
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