После блокировки медведчуковских телеканалов сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о "начале зеленого нацизма". В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что тот его не задел.

В своем видеообращении, впервые записанном на русском языке, Зеленский назвал Рабиновича "одним депутатом с анекдотичной фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием".

Важно Зеленский впервые записал видеообращение на русском: что сказал президент

Президент рассказал, что братьев его деда Семена вместе с семьями во времена Второй мировой войны убили нацисты. Сам его дед в это же время был на фронте, а в итоге прошел всю войну.

Он вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю вам: не получилось. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас. Да не стану,

– заявил Владимир Зеленский.

Коротко о скандале между Рабиновичем и Зеленским: