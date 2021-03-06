Народный депутат пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей странице карту Украины без оккупированного Крыма. Так он окончательно перешел "красную линию".

Такое мнение высказал журналист и экс-депутат Сергей Лещенко в своем блоге "Честная политика". И добавил, что олигарх "рискует на собственной шкуре почувствовать, как государство должно защищать свои интересы от коллаборационистов и предателей".

Читайте полностью Вадим Рабинович, ЛГБТ и "русский мир": громкие факты об агенте влияния

Пересечение красной линии

На днях Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма. Саму иллюстрацию Рабинович взял из статьи российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" за октябрь 2018 года, напомнил экс-депутат.

На днях Вадим Рабинович позволил себе то, что является переходом через красную линию,

– сказал Лещенко.

Журналист объяснил, что этим олигарх пытался подыгрывать российским сценариям о расколе Украины по языковому признаку и разжигать межнациональную рознь Украины.

Лещенко: Рабинович нарывается

По его словам, публикуя карту без Крыма, Рабинович прямо нарывается на обвинения по статье Уголовного кодекса 110.

В частности, об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Также это является публичным призывом к вражде или распространением материалов лицом, которое является представителем власти.

Справка. Описание карты, которую опубликовал нардеп, утверждал, что на украинском языке говорят только на территории Галичины, а остальные жители пользуются суржике или русским языком. Поэтому за Рабиновича возьмется СБУ.

Смотрите полностью видеоблог "Честная политика" на 24 канале: