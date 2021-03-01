Народный депутат пророссийской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал в соцсети карту Украины без оккупированного Крыма.

Карта парламентария по ОПЗЖ касается темы языка и делит Украину по языковому признаку. Более того – кроме отсутствующего на карте Крыма, на ней обозначены аббревиатуры так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Скандальная карта Рабиновича

Согласно ей, юго-восточная часть Украины вроде разговаривает только на русском языке, Центральная – на суржике, и лишь часть западной – на украинском.

На этой карте депутата пророссийской партии Украина без Крымского полуострова, а вместо Донецка и Луганска там так называемые "ЛНР" и "ДНР".



Пропагандистская карта Рабиновича / Фейсбук Вадима Рабиновича

Как пользователи Сети отреагировали на эту карту

Под заметкой Рабиновича разгорелась дискуссия. В частности, член Наблюдательного совета компании Сергей Лещенко напомнил политику, что за публикацию карты Украины без Крыма грозит уголовная ответственность. В ответ нардеп послал Лещенко на х*й.



Лещенко напомнил Рабиновичу об ответственности за такую карту / Скриншот из фейсбука Вадима Рабиновича

Многие люди пишут, что эта карта – откровенный пример пророссийской пропаганды.

Родные языки в разных регионах Украины

Согласно данным последней переписи населения (2001 год), такая карта выглядит совсем по-другому. Русский родным считает лишь большинство населением Крыма, а также нескольких регионов Донбасса.

Сколько украинцев считали родным украинский в 2001 / данные из Википедии



Сколько украинцев считали родным русский в 2001 / Данные из Википедии