Авиакомпания Qatar Airways возобновила рейсы между Катаром и Украиной. После 9-месячного перерыва снова будут осуществлять полеты по маршруту Доха – Киев.

Информацию о возобновлении авиасообщения Украина – Катар сообщает Центр транспортных стратегий.

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Qatar Airways снова выполняет рейсы по маршруту Доха-Киев.

Что известно об этих рейсах

Будут осуществлять полеты трижды в неделю – каждую среду, пятницу и субботу. Кроме того, с 4 января добавят еще четвертый еженедельный рейс – каждый понедельник. Первый рейс уже выполнили 18 декабря.

– каждую среду, пятницу и субботу. Кроме того, с 4 января добавят еще четвертый еженедельный рейс – каждый понедельник. Первый рейс уже выполнили 18 декабря. На маршруте будет работать Airbus A320 с 12 местами бизнес-класса и 120 местами в экономклассе.

с 12 местами бизнес-класса и 120 местами в экономклассе. Согласно расписанию, вылет будет происходить из Дохи в 08:30, прибытие в Киев (Борисполь) в 12:50. В обратном направлении вылет в 17:30, прилет в Доху в 23:30 (по местному времени).

в 08:30, прибытие в Киев (Борисполь) в 12:50. В обратном направлении вылет в 17:30, прилет в Доху в 23:30 (по местному времени). Цены на билеты зависят от даты. Например, в среду, 23 декабря полет из Киева в Доху стоит более 15 тысяч гривен.



Сколько стоит полет из Киева в Доху 23 декабря / Скриншот с сайта авиакомпании

Напомним, сообщение двух стран было приостановлено на протяжении последних 9 месяцев.

Что известно о Qatar Airways