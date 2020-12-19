Qatar Airways возобновила полеты из Катара в Украину после 9 месяцев перерыва
Авиакомпания Qatar Airways возобновила рейсы между Катаром и Украиной. После 9-месячного перерыва снова будут осуществлять полеты по маршруту Доха – Киев.
Информацию о возобновлении авиасообщения Украина – Катар сообщает Центр транспортных стратегий.
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Qatar Airways снова выполняет рейсы по маршруту Доха-Киев.
Что известно об этих рейсах
- Будут осуществлять полеты трижды в неделю – каждую среду, пятницу и субботу. Кроме того, с 4 января добавят еще четвертый еженедельный рейс – каждый понедельник. Первый рейс уже выполнили 18 декабря.
- На маршруте будет работать Airbus A320 с 12 местами бизнес-класса и 120 местами в экономклассе.
- Согласно расписанию, вылет будет происходить из Дохи в 08:30, прибытие в Киев (Борисполь) в 12:50. В обратном направлении вылет в 17:30, прилет в Доху в 23:30 (по местному времени).
- Цены на билеты зависят от даты. Например, в среду, 23 декабря полет из Киева в Доху стоит более 15 тысяч гривен.
Сколько стоит полет из Киева в Доху 23 декабря / Скриншот с сайта авиакомпании
Напомним, сообщение двух стран было приостановлено на протяжении последних 9 месяцев.
Что известно о Qatar Airways
- Национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха
- Сейчас выполняет более 700 еженедельных рейсов в 100 направлениях по всему миру. До конца марта 2021 года в планах авиаперевозчика возобновление сети до 126 направлений.
- В 2019 году Qatar Airways была признана лучшей в мире по рейтингу Skytrax.
- Кроме того, авиакомпанию считают одной из самых безопасных в мире.
- Qatar Airways стала крупнейшим международным перевозчиком в мире в период пандемии. Благодаря ее рейсам домой вернулись более 2,8 миллиона пассажиров.
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