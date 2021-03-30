Двум пророссийским боевикам сообщили о подозрении из-за жестокого обращения с украинскими военными в тюрьмах Донецкой области. Там удерживали около 150 наших защитников.

По информации следствия, подозреваемые удерживали украинских военных, били и ломали им ребра.

Кстати Журналисты установили основных военных преступников из тюрьмы боевиков "Изоляция"

Что делали боевики

Один из подозреваемых в 2014 – 2015 годах был охранником в "тюрьме", которую оккупанты обустроили в Донецкой области на базе регионального Управления СБУ. Этот охранник, по версии следствия, совершал жестокое обращение с украинскими военнослужащими. Он регулярно бил пленных, вызывая телесные повреждения, в частности в виде переломов ребер. Такими пытками боевик хотел получить признание о якобы совершении преступлений "заключенными"

Другой подозреваемый организовал в "тюрьме", обустроенной на базе Изолятора временного содержания Снежнянского горотдела в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Нацгвардии и ВСУ. Пленных содержали в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях. В помещениях не было достаточного количества спальных мест и питания.

Сколько украинских военных удерживали в "тюрьмах"

В местах, где "работали" подозреваемые удерживали более 150 украинских пленных. Всего на оккупированном Донбассе есть 160 мест незаконного содержания. В течение 2014 – 2019 годов там находились около наших 1900 военнослужащих.

Обратите внимание! Боевики захватили бывший изоляционный завод в оккупированном Донецке. Они создали там так называемую "тюрьму", которая известна как "Изоляция". Оккупанты превратили ее в настоящий концлагерь, в котором особенно жестоко обращаются с людьми.