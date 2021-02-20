Министр юстиции Денис Малюська заявил, что ситуация с пытками в тюрьмах на протяжении последних десятков лет стала намного лучше. Проблема существует, но она иногда преувеличивается.

Что такое "красные" и "черные" колонии

В Украине колонии условно можно разделить на "красные" и "черные". "Черные" полностью контролируются криминалитетом, "красные" – администрацией учреждения. Об этом министр рассказал в интервью программы "Перекрестный допрос".

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"В пытках всегда обвиняют "красные" тюрьмы. Но надо понимать, что "черная" тюрьма – это генератор крупных коррупционных преступных средств. Там есть все что угодно – наркотики, угрозы, рэкет и все остальное. Соответственно те, кто контролирует "черные" тюрьмы, хотят превратить "красные" в "черные", поэтому используют любой промах или недостаток "красной", чтобы доказать, что она неэффективна и неправильная", – пояснил Малюська.

За последние 2 года никакими уголовными производствами, никакими проверками ни потерпевших, ни виновников не находили. Либо они хорошо прячутся, либо их запугивают,

– отметил министр юстиции.

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Несмотря на это, по его словам, они борются с насилием. Министерство имеет целью ввести видеокамеры, которые бы фиксировали поведение каждого сотрудника. Малюська хочет ввести такую систему тюрем, которая есть в Северной Европе. Однако нам есть куда расти.

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