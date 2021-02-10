Из-за пыток в райотделе на Черкащине провели кадровые чистки
После скандала с возможными пыткам в Городищенском райотделе Черкащины провели массовые кадровые читки. Двух подозреваемых уволили из полиции, а еще 4 – отстранили от исполнения обязанностей.
Источник:Суспільне
Спикер областной полиции Зоя Вовк рассказала, что двое полицейских подозревают в непосредственной причастности к пыткам в райотделе.
К слову Сломали железный стул и били бутылкой по голове: копов из Черкащины подозревают в пытках
Им вручили подозрения в совершении уголовного преступления по статье о пытках. Сейчас они уже уволены с должности, а ГБР проводит проверку и досудебное расследование,
– рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области.
Воспоминания потерпевшего
Сам пострадавший Виталий Вердник рассказал, что в районном отделении его били всем, что было под рукой. Таким образом пытались выбить признание в преступлении.
"Была кража, в которой я не участвовал. Они хотели узнать, кто там был. Я рассказал, что не был там и ничего не знаю", – вспомнил Виталий Вердник.
По словам потерпевшего, ему досталось бутылкой, стульями и шлангом от огнетушителя. Чтобы тот не убегал, мужчину приковали наручниками.
Больше о пытках в Городище:
- Мужчина 6 февраля со значительными травмами попал в больницу. Он обратился в полицию и сообщил, что подвергся пыткам их "коллег".
- За дело сразу взялись руководство Нацполиции и Государственное бюро расследований. Самих подозреваемых сначала отстранили от должности.
- Уже 7 февраля им сообщили о подозрениях по статье о пытках. Теперь уже бывшим правоохранителям грозит до 10 лет за решеткой.
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