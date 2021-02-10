После скандала с возможными пыткам в Городищенском райотделе Черкащины провели массовые кадровые читки. Двух подозреваемых уволили из полиции, а еще 4 – отстранили от исполнения обязанностей.

Спикер областной полиции Зоя Вовк рассказала, что двое полицейских подозревают в непосредственной причастности к пыткам в райотделе.

К слову Сломали железный стул и били бутылкой по голове: копов из Черкащины подозревают в пытках

Им вручили подозрения в совершении уголовного преступления по статье о пытках. Сейчас они уже уволены с должности, а ГБР проводит проверку и досудебное расследование,

– рассказала пресс-секретарь полиции Черкасской области.

Воспоминания потерпевшего

Сам пострадавший Виталий Вердник рассказал, что в районном отделении его били всем, что было под рукой. Таким образом пытались выбить признание в преступлении.

"Была кража, в которой я не участвовал. Они хотели узнать, кто там был. Я рассказал, что не был там и ничего не знаю", – вспомнил Виталий Вердник.

По словам потерпевшего, ему досталось бутылкой, стульями и шлангом от огнетушителя. Чтобы тот не убегал, мужчину приковали наручниками.

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