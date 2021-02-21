В Украине решили продавать бывшие тюрьмы и неплохо на этом зарабатывать. Кроме этого, не прекращают улучшать СИЗО, которые сейчас работают. Неплохо заботятся и о питании заключенных – еду закупают качественную и не дешевую.

Источник: "Перекрестный допрос" на 24 канале

Подробнее обо всем этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

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Пытки в СИЗО

Как у нас сейчас дела с пытками в СИЗО?

Гораздо лучше, чем было всегда, в том числе в течение десятков лет точно. Это констатировала Европейская комиссия противодействия пыткам, которая посетила Украину.

Европейцы считают, что осталась единственная проблемная колония – 77. Известно, что там делали 4 – 5 лет назад: кто был пострадавшим, над кем издевались. Последние 2 года ни уголовными производствами, ни проверками никаких пострадавших, никаких виновников не находили. Или они хорошо прячутся, или их запугивают.

Как удалось это все решить? Мы уволили тех, кто издевался?

Кого-то уволили, кого-то перевели на другую работу, не связанную с общением с людьми, для кого-то просто сработало указание такого не допускать. Однако, дело в том, что вопрос пыток есть. Проблема есть, я ее не вычеркиваю, но она иногда преувеличивается.

"Перекрестный допрос" Дениса Малюськи: смотрите видео

У нас есть "красные" и "черные" тюрьмы.

"Черные" – полностью контролируются криминалитетом.

– полностью контролируются криминалитетом. "Красные" – совсем не контролируются криминалитетом, там полностью власть в администрации учреждений.

Так вот, в пытках всегда обвиняют "красные" тюрьмы, но надо понимать, что "черная" тюрьма – это генератор крупных коррупционных преступных средств. Там есть все что угодно:

наркотики;

угрозы;

рэкет и все остальное.

"Красная" тюрьма генерирует совсем другие источники поступления для обеспечения и жизнедеятельности. Соответственно те, кто контролирует "черные" тюрьмы, хотят превратить "красные" в "черные", поэтому используют любой промах или недостаток "красной" тюрьмы, чтобы доказать, что она неэффективна и неправильна.

В это вкладываются тоже большие средства, в частности коммуникационные.

С насилием мы боремся, работаем над этим. У нас есть идея ввести видеокамеры, которые фиксировали бы поведение каждого сотрудника, но всегда часть этой истории бывает проплаченной коммуникационной компанией с дискредитацией вообще института "красных" тюрем.

Он мне тоже особо не нравится, "черные" тем более не нравятся, я бы хотел иметь систему тюрем, которая похожа на Северную Европу. Однако нам есть куда еще расти.

Телефонное мошенничество в тюрьмах

Вам известно, что сейчас "буйным цветом" расцвела тема телефонного мошенничества в колониях, когда среди заключенных создаются целые call-центры, где выманивают миллионы денег у украинцев?

Это давняя история. Она сейчас не процветает. Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который существует вне тюрем, по крайней мере мне кажется, что нет.

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Есть индивидуальные или группы мошенников. У нас есть видение, как это сделать, но это требует денег. История простая – нужно поставить "глушилки" мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией.

Тоже это будет реализовано, но после того, как мы получим средства от продажи старых тюрем.

Продажа тюрем в Украине

Кстати, о продаже тюрем. Первая тюрьма выставлена ​​на продажу за 220 миллионов гривен. Это стартовая цена. Вопрос – кому нужна тюрьма, если она не нужна нам?

Есть множество лиц, которые в этом заинтересованы. Тюрьма – это большая строительная площадка, к которому подведена инфраструктура:

свет;

газ;

канализация;

вода и так далее.

Это может быть завод, иногда это жилые комплексы, ТРЦ, спортзалы, комплексы разнопланового характера.

Любая "замороженная" тюрьма пойдет на продажу, таких более 20 штук. По каждой из них уже были обращения, люди просили посмотреть, интересуются, когда будет выставлена на аукцион. На аукцион тюрьмы выставим в течении нескольких лет. Первый аукцион уже стартовал, в начале марта еще 2 стартует, ближе к лету – еще несколько.

О питании заключенных

В Украине процветают коррупционные схемы на кормлении заключенных, тюрьмы по завышенным ценам закупают некачественные продукты для питания заключенных. Когда прекратят наживаться на питании заключенных в Украине?

Прекратили. Каждый яркий заголовок, который касается Министерства юстиции, имеет очень простое объяснение. Любой продукт питания не может стоить столько, сколько он стоит в супермаркете априори.

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Мы закупаем, а в условиях контракта есть ряд обязанностей, которых нет у супермаркетов. Например, развести все масло в тюрьмы, а это более 100 заведений по всей территории страны. Бесплатно это, мягко говоря, не делается. И это входит в цену товара, поэтому масло, которое мы покупаем, не может стоить, как в супермаркете.

Мы проводим все закупки через ProZorro и если кто-то реально верит, что можно так предложить и выиграть гораздо выше рыночной цены – пожалуйста, участвуйте, мы с удовольствием приобретем у вас дешевле.

У нас процедура закупок проводится через 2 шага:

сначала определяем круг поставщиков, которые заинтересованы в будущем осуществлять поставки;

потом они соревнуются между собой на 2 этапе.

Это ускоряет закупки. Объясняю, почему это не совсем, как закупки в супермаркете. В супермаркете, если приобрели у поставщика масло, а он не привез – ничего страшного, кто-то другой подвезет.

Если мы проведем закупку, а она потом будет обжалована, отменена или поставщик не сможет реализовать продукцию, то у нас люди начнут голодать. Ключевой критерий – мир перевернется, но поставки еды состоятся и аукцион не будет потом аннулирован из-за бюрократических формулировок.

Министр юстиции попробовал обед из СИЗО / Фото из фейсбука Малюськи

Воруют на самом деле не на цене, а на качестве, ведь цена на ProZorro отражает реальную себестоимость продукции.

У нас сейчас очень качественная продукция поставляется по этим контрактам. Призываю любое медиа выезжать, выбирать любую тюрьму и проверить качество продуктов, которые доставлены нашими поставщиками. Я сам такую ​​рыбу не ем дома, какую я находил в тюрьмах. Реально, качество хорошее.

О стратегии развития правосудия

На днях состоялась стратегия развития органов правосудия. Когда мы приступим к ее внедрению?

Первый этап уже начался давно. Нам нужно запустить Высшую квалификационную комиссию судей. Президентский законопроект есть. Более того, его даже уже переделали для того, чтобы адаптировать к требованиям Венецианской комиссии.

Вторая волна – тоже представлена, речь о Высшем совете правосудия и Окружном административном суде Киева. Это важные истории, которые надо как можно быстрее принимать в парламенте.

Как вы оцениваете законопроект по обновлению Высшего совета правосудия?

Хороший законопроект, мне он нравится. Его можно немного усовершенствовать, но он соответствует ограничениям, установленным Конституцией и Венецианской комиссией. Можно было радикально снести всех, но, к сожалению, это единственный подход конституционалистов.

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Рекомендательный вывод этической комиссии сразу лишает полномочий члена ВСП, пока его полномочия не будут подтверждены органом назначения. Это очень радикальная история, а что до следующих членов ВСП – будет фильтр в виде этической комиссии.

Однако этическая комиссия тоже будет формироваться таким образом, что ее половину, как минимум, буду контролировать сами судьи.

Для того, чтобы кандидатура была согласованной, нужно, чтобы были все 3 голоса международников. Отсутствие хотя бы одного голоса означает, что кандидат не прошел и не может быть избран членом ВСП. То есть "блокирующий пакет" у каждого члена-представителя международного сообщества. Это, по-моему, мегашаг на встречу международникам.

Судебная реформа

На сколько может затянуться судебная реформа?

Навсегда. Например, реформа Вооруженных сил Украины когда закончится? Никогда, ведь нет предела для совершенствования. Мир меняется – нужно меняться, но почему-то из судебной реформы сделали такой фетиш, что она обязательно когда-то закончиться.

Она должна прежде всего начаться.

Она началась давно, но не специалистам это незаметно, потому что она не особенно сказалась на восприятии судей людьми.

Важно! Верховная Рада отправила законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе на доработку еще 5 ноября 2020 года. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году запланирована глобальная реализация судебной реформы. Важно отметить, что западные партнеры считают, что судебная реформа в Украине зашла в тупик.

Состояние судей, их обеспечение, реестр судебных решений – это "небо и земля", сравнивая с тем, что мы имели в 1990 годах. У гражданского общества есть спрос на какие-то отдельные радикальные жесты. Думаю, они будут в 2021 году.

Реформы – это изменения, а изменения нужны любому органу власти. Совершенствование будет всегда. Мой прогноз – судебная реформа не закончится никогда, так же как и реформы других формирований, институтов, созданных государством.

Международные суды

Коломойскому не удалось взыскать с Украины 6 миллиардов долларов и проценты. Более 5 лет длился этот процесс. Почему Арбитражный Суд отметил, что это не его юрисдикция?

Стокгольмский суд не просто сказал: "Простите, это не к нам, подавайте в Дрезден, Лондон, Вена". Стокгольмский арбитраж – единственный арбитраж, который может рассматривать такие требования.

Его отказ связан не с тем, что "у нас нет такого механизма, который бы вас защитил".

Почему арбитраж пришел к такому мнению, я не могу рассказывать по причинам конфиденциальности. Однако процесс был сложным, интересным, дорогим. Юристы, представляющие его интересы, считают, что это один из самых интересных арбитражей в их практике.

Про "Роттердам +"

В свое время НАБУ помогало правительству Украины и вам, как его представителю, подать гражданский иск в еще более масштабном деле "Роттердам+". Там украинских потребителей электроэнергии, по данным НАБУ, обманули на 39 миллиардов гривен. НАБУ предлагало вам подать иск, что вы решили?

Мы решили всячески помогать НАБУ с тем, чтобы оно нашло того, кто может подать такой иск. Мы даже понимаем, что это за человек. Иск должен представить каждый из потребителей, кто переплатил, но не Кабинет Министров. Кабмин – это даже не юридическое лицо.

Что такое "Роттердам+"?

С помощью этой формулы формировали цены на уголь для производства электроэнергии в Украине. О покупке топлива на международной бирже в Нидерландах заявили в 2016 году. Формула собирала избыточные расходы, из-за чего украинцы переплатили за "Роттердам+" почти 40 миллиардов гривен.

Мы рекомендуем НАБУ обратиться к крупным потребителям, которые действительно переплатили. Эти деньги заплатили реальные люди или компании. Лучше мы сейчас объясним им, как это выглядит и чем это может закончиться, чем войдем в дело и потом через нас оно развалится.

Правильного потерпевшего – гражданского потребителя – нужно выбирать сразу.

Крупные потребители – это кто?

Теоретически, любое физическое лицо, платит за электроэнергию, может, по нашему мнению, принять участие в деле. Сторона обвинения считать, на сколько тариф был завышенным и который должен быть размер ущерба.

Крупные потребители – это крупные компании, которые потребляют большой объем электроэнергии.

Долги Украины

Вы сказали, что количество исков против Украины с каждым годом растет. Кто и за что с нами судится?

Последняя большая история – это возобновляемая энергетика. Долги перед производителями возобновляемой энергетики велики. И там очень много иностранных владельцев. Они сейчас и пытаются через арбитраж взыскать задолженность с государства, которое оно гарантировало.

Сумма зависит от того, насколько большие объемы электроэнергии взяты в долг. К моменту вынесения решения арбитража, эта сумма будет меняться.

История украинских арбитражей – это история украинских олигархов, которые с помощью своих оффшорных компаний пытаются защитить свои интересы. Единственные чистые арбитражи с реально чистыми иностранцами, это большая табачная компания, которая недавно подала иск из-за санкций, наложенных антимонопольным комитетом. И китайские инвесторы, которые приобрели акции "Мотор Сич".

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Все остальные арбитражи до этого исторически были созданы украинцами, которые пытались взыскать компенсации с государства за рубежом.

В оффшорных компаниях есть шанс сбить с Украиной то, на что они претендуют?

Арбитражи – это очень дорого. Соответственно, для того, чтобы даже начать процесс, нужно заплатить большую сумму денег и привлечь достаточно хороших юристов.