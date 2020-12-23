Родные Геннадия Кернеса вместе с адвокатами будут настаивать в суде в реабилитации покойного по делу за 2014 год. Речь идет о деле о похищении и пытках двух евромайдановцев.

Родные возражают относительно закрытия этого дела, ведь такое развитие не реабилитирует Геннадия Кернеса. Об этом заявил адвокат умершего Александр Гунченко, сообщает Укринформ.

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Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса. Потому что это не является таким основанием, которое реабилитирует для выводов,

– заявил адвокат.

Он убежден, что следует добиваться полного оправдания и реабилитации. Александр Гунченко даже сравнил это с делами об оправдании репрессированных.

Кратко о деле Кернеса: