Пытки майдановцев: Кернеса хотят посмертно реабилитировать по делу 2014 года
Родные Геннадия Кернеса вместе с адвокатами будут настаивать в суде в реабилитации покойного по делу за 2014 год. Речь идет о деле о похищении и пытках двух евромайдановцев.
Родные возражают относительно закрытия этого дела, ведь такое развитие не реабилитирует Геннадия Кернеса. Об этом заявил адвокат умершего Александр Гунченко, сообщает Укринформ.
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Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса. Потому что это не является таким основанием, которое реабилитирует для выводов,
– заявил адвокат.
Он убежден, что следует добиваться полного оправдания и реабилитации. Александр Гунченко даже сравнил это с делами об оправдании репрессированных.
Кратко о деле Кернеса:
- Оно касается похищения и избиения двух активистов Евромайдана в Харькове в январе 2014 года. Тогда депутат облсовета Иван Варченко заявлял, будто их похитили за то, что они снимали автомобильные номера "друзей Кернеса".
- В августе 2018 года Киевский районный суд Полтавы принял решение о закрытии той части дела, которая касалась Геннадия Кернеса, и впоследствии апелляционный суд его восстановил. На последнее заседание Кернес не явился, потому что лечился в Германии.
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