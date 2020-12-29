Российский вор в законе Нодар Асоян просил статус беженца в Украине. Он убеждал украинскую миграционную службу, что был волонтером и помогал украинской армии. Однако россиянину отказали в политическом убежище.

Криминальный авторитет заявлял, что его преследуют в России по политическим мотивам. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в Национальной полиции Украины.

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Нодар Асоян заявил, что хотел бежать в Украину, ведь Россия начала его преследовать. И произошло это, по его словам, из-за волонтерской деятельности и помощи ВСУ. После отказа в получении статуса беженца он попытался обжаловать это решение через суд, однако тщетно – судьи приняли решение не в пользу истца.

Попытку Асояна получить статус политического беженца в Украине прокомментировал ректор Одесского государственного университета внутренних дел, первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

За последние годы не слышал, чтобы кто-то из воров в законе обращался с такой просьбы в органы власти Грузии или той же России, или в любую другую страну мира... Видимо, у нас это возможно, потому что мы действительно уже прогрессивная, гуманная, свободная, демократическая страна. С таким раскладом к нам поедут "такие волонтеры" со всего мира, каждый захочет помочь нам на войне,

- написал он.

Что известно о Нодаре Асояне