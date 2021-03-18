В ВСУ зафиксировали еще одну смерть от коронавируса – работник ушел из жизни в одесской клинике. Кроме того, за сутки 17 марта в ВСУ обнаружили 178 новых зараженных COVID-19.

Пресс-служба Медицинских сил сообщила, что сейчас в рядах ВСУ болеют 1 764 человека. За сутки госпитализировали 27 инфицированных.

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Всего с начала пандемии выздоровели 17 095 людей.

На изоляции по состоянию на 18 марта находятся 515 зараженных.

К сожалению в ВСУ зарегистрирован 51 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе Медицинских сил подчеркнули, что с 25 февраля мужчина находился на стационарном лечении в клинике инфекционных заболеваний ВМКЦ Южного региона (г. Одесса).

"Несмотря на проведенную терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали. Выражаем соболезнования близким и родным", – рассказали в ВСУ,

Кроме того, пресс-служба медицинских сил сообщила, что "с начала вакцинальной кампании в Вооруженных Силах Украины 9 195 человек получили 1 дозу вакцины". За сутки 17 марта прививали 1 055 человек.

Заметьте! Всего за сутки 17 марта в Украине зафиксировали 11 833 новых случая заражения коронавирусом. Кроме того, Украина побила рекорд смертности: за сутки из жизни ушли 289 инфицированных.