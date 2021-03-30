Приватну військову компанію, до якої, ймовірно, причетний Семен Семенченко, "здав" один з її колишніх учасників. Через це він не нестиме кримінальної відповідальності.

Так, суд звільнив чоловіка від відповідальності, тому що його свідчення допомогли у справі. Він розповів і про членів ПВК і про роботу ТОВ "Донкорп Україна" і "Donbass Battalion corporation".

До речі Семенченка слідом за Шевченком відправили під варту

Що відомо про викривача

За інформацією слідства, чоловік є уродженцем Баришівки Київської області. Він був у складі формування протягом липня 2018 року – листопада 2019. Вийшов звідти добровільно.

Однак у січні 2021 року викривач написав заяву в правоохоронні органи та дав відповідні свідчення.

Справа Семенченка: що треба знати