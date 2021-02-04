В Украине заблокировали телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. Такое решение означает только одно – это перекрытие рта Владимиру Путину на территории Украины.

Источник: "Антифейк" на 24 канале

Такое мнение высказал журналист Егор Скорина и добавил, что Зеленский теперь сможет повысить ставки в диалоге с Кремлем. Однако такие действия приведут к обострению войны на Донбассе.

Читайте полный выпуск блога У Путина забрали главный рупор в Украине: что теперь от него ждать

"У Путина отобрали его главный рупор в Украине", – сказал Егор Скорина.

При чем тут Путин

Он объяснил, что телеканалы принадлежат лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, который является кумом Путина.

Путин в очень близких отношениях (с Медведчуком – 24 канал). Они не раз видели друг друга в бане без полотенец, поэтому не удивительно, что родственник российского президента ведет пророссийскую деятельность в Украине,

– заявил Скорина.

По его словам, человек, который поддается российской пропаганде, отличается от сознательного украинца тем, что зомбированный зритель – ленивый.

"Он впитывает то, что ему принесли на тарелочке и положили в голову. А человек думает, проверяет факты самостоятельно. Однако на это нужно тратить силы и время", – добавил Скорина.

Смотрите полный выпуск блога "Антифейк" Егора Скорины: видео

Блокировка каналов: кратко о главном

СНБО принял решение о санкциях относительно нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля по инициативе Владимира Зеленского.

Из-за того, что Козаку принадлежат телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK – их также заблокировали на 5 лет.

Такое решение поддержали в США, но, конечно же, раскритиковали в Кремле.



Что известно о санкциях СНБО / Инфографика 24 канала