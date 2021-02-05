Путину надо раскачивать Европу и Евросоюз: Данилов объяснил причины
По убеждению секретаря СНБО Алексея Данилова, президент России Владимир Путин раскачивает Европейский Союз. А делает он это, чтобы переформатировать объединение стран Европы.
Источник:Киевский форум по безопасности
Данилов подчеркнул, что Путин заинтересован в том, чтобы убрать ЕС с политической арены. И поэтому сегодня именно Европа находится в опасном состоянии относительно дальнейших намерений хозяина Кремля.
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Подробнее о заявлении Данилова относительно европейской агрессии Путина.
По словам секретаря СНБО, для Путина Украина не является конечной целью.
"А полное переформатирование ситуации в Евросоюзе, чтобы его посадили за условный стол США – Россия – Китай. Три страны, которые должны решать, что будет в мире", – отметил Данилов.
Он добавил, что именно это и является его задачей, которую он не снимает с повестки дня.
Для этого ему нужно раскачивать Европу и Евросоюз,
– констатировал Данилов.
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