По убеждению секретаря СНБО Алексея Данилова, президент России Владимир Путин раскачивает Европейский Союз. А делает он это, чтобы переформатировать объединение стран Европы.

Данилов подчеркнул, что Путин заинтересован в том, чтобы убрать ЕС с политической арены. И поэтому сегодня именно Европа находится в опасном состоянии относительно дальнейших намерений хозяина Кремля.

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Подробнее о заявлении Данилова относительно европейской агрессии Путина.

По словам секретаря СНБО, для Путина Украина не является конечной целью.

"А полное переформатирование ситуации в Евросоюзе, чтобы его посадили за условный стол США – Россия – Китай. Три страны, которые должны решать, что будет в мире", – отметил Данилов.

Он добавил, что именно это и является его задачей, которую он не снимает с повестки дня.

Для этого ему нужно раскачивать Европу и Евросоюз,

– констатировал Данилов.

Заметим! Недавно Путин на форуме в Давосе заявил, что Россия и Европа должны быть вместе. Он также подчеркнул, что у них – фактически общая культура, и, по сути, это "одна цивилизация".