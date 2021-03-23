Все больше экспертов предполагают, что Россия вновь готовится к военному вторжению в Украину. Сейчас Владимира Путина от эскалации конфликта сдерживает опасения серьезных экономических санкций.

Ответом на очередную агрессию против Украины может стать настоящая экономическая война. Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, Россия действительно может в очередной раз ворваться именно на территорию оккупированного Донбасса. Ведь уже закончился 5-летний период всех комбинаций с ОРДЛО, которые воплощал Кремль.

"Тактикой Москвы было запихнуть эту раковую опухоль в тело Украины и разлагать тело изнутри государства, ничего там не меняя", – заявил Андрей Пионтковский.

Он считает, что стратегическая задача Кремля – подчинение Украины своей воле – никуда не исчезла. Следовательно, России нужно для этого искать другие пути. Поэтому они рассматривают вариант военной эскалации.

Они уже открыто говорят, что суверенитет ОРДЛО надо расширить до границ Луганской и Донецкой областей. Единственное, что пока сдерживает Путина – опасения настоящей экономической войны,

– отметил русский публицист.

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден решительно настроен не допустить дальнейшего продвижения российских войск. Ведь, если Россия захватит новые территории Украины, это будет означать крах системы безопасности в Европе.

"Это будет означать, что Путин – хозяин и может делать все что угодно", – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Обратите внимание! Российский политик Владимир Жириновский в эфире одного из пропагандистских каналов призвал без предупреждения напасть на Украину. По его словам, надо уничтожить ВСУ, чтобы "не осталось ни одного солдата".

Китай подталкивает Россию к эскалации с США, – Пионтковский

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на санкции США стране следует отказываться от доллара. Об этом он заявил во время официального визита в Китай.

По мнению Андрея Пионтковского, именно Китай подталкивает Россию к эскалации с США. Однако Пекин никогда не согласится отказаться от доллара, ведь внешний оборот страны с Америкой составляет около триллиона долларов.

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Публицист объяснил, в случае военной эскалация Вашингтон перейдет к настоящей экономической войне. Это будет означать:

отключение от системы SWIFT (межбанковская система передачи информации и осуществления платежей – 24 канал);

нефтяное эмбарго;

Лавров поехал в Китай, чтобы выяснить – на какую поддержку может рассчитывать в этом варианте,

– отметил он.

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