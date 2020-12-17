На одном уровне с Навальным: почему Путин обижается на оппозиционера
Президент России Владимир Путин впервые дал большую онлайн-пресс-конференцию из-за пандемии COVID-19. В частности он говорил о ситуации на Донбассе, о расследовании Навального и коронавирусе в государстве.
Российский адвокат Марк Фейгин отметил, что Путин не произносил фамилию Навального. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Что нового сказал Путин о Навальном
По его словам, это связано с тем, что он называет оппозиционера "пациентом немецкой больницы".
Он говорит с иронией о том, что Навального ставят чуть ли не на уровне с ним. И это его сильно обижает,
– заверил Фейгин.
По мнению адвоката, из нового, на что стоит обратить внимание, действующий президент сказал, что нужно присмотреться к Навальному, если ему помогают американские спецслужбы. Поэтому Федеральная служба безопасности России должна расследовать этот вопрос.
О форме, а не о содержании
Фейгин отметил, что во время конференции Путин постоянно говорил о форме, а не о содержании. Это его старая манера разговора, ведь он хорошо владеет методами пропаганды и манипуляции.
Как считает эксперт, Россия не хочет пускать оппозиционера обратно в страну. Есть версия, что правительство думает о том, как забрать у Навального российское гражданство и оставить его в Германии.
Россия ждет уступок от Киева
Россия ждет уступок от Киева, в этом нет ничего нового. Отсылки Путина с международному праву выглядят смешными. Не стоит ожидать какого-либо шага в отношении Донбасса от России.
Нет ни войны, ни мира: Путину выгодна нынешняя ситуация на Донбассе. Он только продолжает придерживаться своей позиции,
– сказал Фейгин.
Он также добавил, что Россия ждет признания Киевом особого статуса территории и на оставление границы между Украиной и Россией под контролем Кремля.
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