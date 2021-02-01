Дмитрий Кулеба заявил, что США будут еще активнее в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Однако идея присоединения государства к нормандскому формату не понравится президенту России Владимиру Путину.

Источник: "Свобода слова" на ICTV

Еще с начала вооруженной агрессии России против Украины США активно участвовали в поддержке Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Кулеба.

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Что сказал Кулеба

Глава МИД отметил, что с приходом к власти новой администрации США, государство будет поддерживать Украину еще активнее. Однако, в каком именно формате это будет происходить – вопрос переговоров.

Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то помните, что там есть один человек, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент России. Формат не расширяется по желаниям только отдельных участников,

– подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что формат переговоров можно изменить только общим решением всех сторон.

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