Путина это не сделает счастливым, – Кулеба об участии США в нормандском формате
Дмитрий Кулеба заявил, что США будут еще активнее в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Однако идея присоединения государства к нормандскому формату не понравится президенту России Владимиру Путину.
Источник: "Свобода слова" на ICTV
Еще с начала вооруженной агрессии России против Украины США активно участвовали в поддержке Украины. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Кулеба.
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Что сказал Кулеба
Глава МИД отметил, что с приходом к власти новой администрации США, государство будет поддерживать Украину еще активнее. Однако, в каком именно формате это будет происходить – вопрос переговоров.
Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то помните, что там есть один человек, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент России. Формат не расширяется по желаниям только отдельных участников,
– подчеркнул Кулеба.
Он пояснил, что формат переговоров можно изменить только общим решением всех сторон.
Привлечение США к нормандскому формату: главное
- Об идее привлечь США к нормандскому формату говорят уже давно.
- Еще при каденции Дональда Трампа президент Владимир Зеленский хотел привлечь государство к переговорам.
- Из-за того, что США поддерживают Украину, Россия выступает против такой идеи.
- Недавно призывы о расширении формата возобновились. Все потому, что Россия блокирует выполнение достигнутых договоренностей.
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