С 20 марта 2021 года иностранным гражданам запрещено владеть земельными участками в оккупированном Крыму. Соответствующий указ ранее издал президент России Владимир Путин. Запрет распространяется также на лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.

По состоянию на апрель 2020 года, сообщают российские СМИ, 11 тысяч земельных участков в оккупированном Крыму принадлежали не гражданам России. Большинство из них, конечно, граждане Украины.

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Большинство крымских районов Путин признал пограничными

Еще в марте 2020 года глава Кремля издал указ, определивший большинство крымских районов, как приграничные. Соответственно, там, по законодательству государства-агрессора, иностранцы не могут быть землевладельцами.

На территории наложили ограничения

Ограничения наложили на 19 муниципальных образований Крыма – из 25. Среди них – Ялта, Судак, Керчь, Евпатория. Запрет на владение землей также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Не попали в список земельные участки в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Красноперекопском, Белогорском, Красногвардейском, Первомайском районах.

В Госреестре России разъяснили, что иностранцам нужно передать право на земли в течение года от получения права собственности. Теперь этот срок распространяется на год со времени публикации указа.

Важно! Если иностранцы этого не сделают, то имущество, согласно решению суда, принудительно продадут. А уж деньги после продажи передадут либо бывшему владельцу, либо в государственную собственность. В последнем случае собственнику отдадут ту сумму, которую определит суд.