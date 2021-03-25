Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що Путін вакцинувалася одним з 3 препаратів "місцевого розливу". Щоправда, яким саме – уточнювати відмовився.

Более того, никаких фото и видеодоказательств вакцинации Путина Кремль не предоставил. По словам Дмитрия Пескова, кремлевский президент не хотел делать прививку под камерами, "ему это не нравится". Сказал, что "придется поверить на слово".

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Как Путин показал чудеса дипломатической акробатики и сравнил с обезьяной чуть ли не каждого мирового лидера, который вакцинировался на камеру? Совместим ли "Спутник V" с ботоксом? Чем же на самом деле укололся российский президент, если таки укололся? И почему из-за России Украина может потерять адекватный препарат от коронавируса? Об этом – далее в блоге "Антифейк".

Подозрительная ситуация

И так. Медиум Путина и общественности – Дмитрий Песков – сообщил благую весть: российский лидер привился. Вроде как, подобное заявление должно быть рассчитано на популяризацию отечественных вакцин, которыми якобы укололи Путина, но кремлевские креативщики опять что-то намутили и всё вывернулось наизнанку.

Песков отказался сообщать общественности, каким именно местным препаратом привился Путин. Мол, чтобы не фокусировать ажиотаж людей на одной отдельной вакцине. Песков говорит, "все 3 российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны".

Либо Песков изобрел машину времени и заглянул в будущее, либо нагло звездит.

Дело в том, что "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" конечно-то зарегистрированы российским Минздравом, но это ни о чем не говорит.



Дмитрий Песков / Фото gazeta.ru

Ведь произошло это до, а не после исследований эффективности и безопасности препаратов.

Исследования эффективности того же "КовиВака" вообще еще даже не начались, а Песков уже говорит об их безопасности. Длительность иммунитета от всех 3 вакцин экспериментально не установлена. В том числе для "Спутника V", как сообщают российские же источники.

Почему Путин скрывается

Даже если российский президент не хотел рекламировать одну "особенную" отечественную вакцину, чтоб не перебить "малину" остальным двум, то почему бы не показать, в любом случае, данный процесс на фото или видео?

Подобная скрытность абсолютно не характерна для Путина.

Каждый его шаг, каждый вздох российское федеральное телевидение и прочие кремлевские пропагандисты освещают постоянно и круглосуточно. А тут он не может на фото сделать укольчик в плече ради блага собственного продукта?

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Пусть даже тем же Pfizer, который потом назвали б "Спутником V" у Киселева. Это же тот редкий случай, когда известная путинская показуха была бы к месту для пропаганды своего же товара.

Вакцинация – под вопросом

Эта ситуация ставит под сомнение сам факт вакцинации Путина. Дед настолько обленился, что даже не захотел для пиара своих "КовиВаков" уколоться физраствором. И единственное, что предложил пресс-секретарь Путина – это поверить ему на слово, что уже само по себе звучит абсурдно.

Предполагаю, что вместо российского президента привили Аркадия Ротенберга – олигарха, которому Кремль приписывал путинский дворец в Геленджике. При чем, сразу тремя вакцинами.



Аркадий Ротенберг / Фото rucompromat

Журналисты России неоднократно спрашивали директора Кремля, почему Путин не сделает прививку публично, как представители остальных мировых стран для популяризации вакцинации, а тем более препаратов отечественного производства. Ведь многие россияне скептически относятся к местной вакцине от COVID-19.

Путин "не хочет обезьянничать"

По словам самого российского президента, он просто "не хочет обезьянничать". Таким образом он сравнил с приматами:

премьера Британии Бориса Джонсона ;

; президента США Джо Байдена ;

; президента Грузии Саломе Зурабишвили ;

; президента Южной Кореи Мун Чже Іна ;

; лидера ЮАР Матамели Сиріл Рамафоси ;

; гаранта Венесуэлы Николаса Мадуро, который якобы привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

И так далее, и так далее… Все эти люди вакцинировались публично. Ну, или "обезьянничали" по мнению Путина.

Вот это дипломатический выпад! Сразу располагает к себе лидеров стран, которых российский президент умоляет ослабить санкции.

Причины "скромности" Путина

Можно предположить, что Путин не хочет оголиться на камеру. Как, например, это сделал президент Украины Владимир Зеленский. Можно было бы, если б он не любил позировать с обнаженным торсом на лошади.



Путин оголился на лошади / Фото EPA

Выходит, Путин любит фотографироваться с министром обороны России Сергеем Шойгу в горбатой тайге, делать снимки с аквалангом, топлес рыбачить и на камеру рисовать кота. Но вот только ему "не нравится" публичная вакцинация.

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Путин вакцинируется российской вакциной примерно через 10 – 20 лет. Именно тогда, когда уже в прочем мир забудет про коронавирус, вероятно, закончатся все испытания местных препаратов.

Вспомните, Владимир Путин со своего первого президентского срока ездил на немецком мерседесе, пока отечественный автопром не сделал что-то, на чем может передвигаться кремлевский царь. А мог бы ездить в кортеже на своей Ниве, но нет же.

Вероятно, Путин испугался, что в кадр попадет ампула Pfizer или, куда хуже, Covishield, то есть AstraZeneca.

Россия зомбирует

Именно по отношению к последней, индийской вакцине, сейчас идет массовый спам фейками на российских и пророссийских источниках. Создается впечатление, что Covishield является лидером по травле, потому что этот препарат можно назвать конкурентом "Спутника V" по доступности.

Не в Украине, конечно, где распространение российских вакцин официально запрещено. Но умельцы уже организовали туры вакцинации для зомбированных украинцев в Россию, а поставки следующей партии вакцины AstraZeneca в Украину могут отложить из-за информационной кампании, которую развернули против индийского препарата.

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По словам депутата от "Слуги народа", председателяа парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, украинские Минздрав и МИД должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин.

А уж безопасность и эффективность препарата AstraZeneca подтверждает не какой-то пресс-секретарь Путина или президент, который даже уколоться своей вакциной не может, а целая Всемирная организация здравоохранения.

Выбирайте препараты с умом, консультируйтесь с врачами, чтоб избежать побочных эффектов индивидуально для вашего организма. Но не доверяйте оркам с мордора, которые сами не пользуются своим же продуктом.