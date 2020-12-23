Владимир Путин заявил, что Россия намерена "продолжать помогать" ныне оккупированному ею Донбассу. МИД Украины отреагировал на это заявление и посоветовал агрессору забрать свои войска с этих территорий, если он действительно хочет им помочь.

Так называемая помощь является грубым нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в ответ на запрос издания "Гордон".

Интересно В Кремле заявили, что Украина – родина Донбасса, но отвергла его

Россия действительно может помочь Донбассу, если прекратить грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников со временно оккупированных территорий,

– заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что Украина остается преданной минским договоренностям, а Россия взамен прилагает все усилия, чтобы тормозить переговорный процесс – сейчас он фактически заблокирован.

"Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна наконец одобрить решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований из Донбасса", – отметили в Министерстве иностранных дел Украины.

Что Путин говорил о Донбассе

Владимир Путин убежден, что урегулирование ситуации на востоке Украины неизбежно. Впрочем, всю ответственность за это российский президент возложил именно на украинскую власть.

"Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы будем наращивать нашу поддержку Донбассу: это касается вопросов промышленности, вопросов социального характера, инфраструктурных вопросов", – настаивает на своем Путин.