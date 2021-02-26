После начала временной оккупации Крыма в 2014 году и до 2024 года Россия официально выделила из госбюджета более 1,2 триллиона рублей в так называемый развитие полуострова. Из них почти 300 миллиардов получил олигарх Аркадий Ротенберг, которого называют другом Владимира Путина.

В общем Ротенберг получил едва ли не все "самые вкусные" подряды на оккупированных территориях. А его аппетиты за время оккупации только увеличивались, и российские налогоплательщики платили за оккупацию и на удержание олигарха все больше и больше денег.

К слову Присвоение имущества в Крыму: госизменщикам Аксенову и Константинову выдвинули новые подозрения

"Артек" - забор за 3 миллиарда

Так, например, друг Путина получил подряд на так называемую реконструкцию легендарного украинского лагеря "Артек". Сначала проект оценивали в сравнительно незначительные чуть более 2 миллиарда рублей – более 26 миллионов долларов.

Но как и аппетиты олигарха, росла и стоимость "реконструкции". Сейчас ее оценивают в более 30 миллиардов рублей – почти 400 миллионов долларов.

Один только забор вокруг лагеря устанавливают за 3 миллиарда рублей . Это больше, чем сам проект с самого начала.

. Это больше, чем сам проект с самого начала. Для сравнения, на 40% стены на границе с Россией, которая получила шквал критики в том числе и за свою стоимость, потратили 1,7 миллиарда гривен – более 22 миллионов долларов. При этом граница на суше составляет почти 2 тысячи километров.

Другие "пирожки" для Ротенберга

Еще одна победа друга Путина – Крымский мост. Ротенберг получил подряд на его строительство, которое обошлось в 228 миллиардов рублей. За это он даже получил звание героя труда – так, буто он самостоятельно вручную построил мост оккупантов.

Но Ротенберг не только зарабатывает на оккупации Крыма и российских налогоплательщиках, но и "инвестирует" в полуостров. Например, он выкупил дворец Петра Романова в Мисхоре за 700 миллионов рублей. Только вдумайтесь: один забор в лагере в более 4 раза дороже, чем целый дворец!

Как друг Путина зарабатывает на оккупации Крыма и налогоплательщиках: смотрите видео

"Развитие" Крыма русскими: что это на самом деле