В России ужесточили ответственность за неповиновение силовикам, каждый, кто не понравится ФСБ – рискует загреметь за решетку. В то же время в Кремле намерены использовать даже террористов.

В собственных целях режим может использовать боевиков с оккупированных территорий Донбасса. Об этом в своем блоге "Теории заговора" рассказал журналист Алексей Печий.

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"Путин решил усилить свою власть еще и террористами, которые воевали против украинской армии на Донбассе", – сказал журналист.

Для создания видимости конкуренции в Кремле решили усилить партию с ироничным названием "Справедливая Россия", соучредителем которой является боевик Захар Прилепин, сообщил Алексей Печий.

Что известно о боевике Прилепине

По словам журналиста, с самого начала оккупации Донбасса Прилепин выступал так называемым рупором пропаганды, впоследствии он стал советником экс-главы российских террористов Александра Захарченко.

Апогеем террористической карьеры Прилепина стала его "должность" – заместитель командира армии боевиков на Донбассе – позже он даже признавался в массовых убийствах,

– заметил Печийй.

Партию бандита Кремль начал резко раскручивать, крепя к ней более мелкие псевдооппозиционные националистические проекты, сказал журналист. Он объяснил, что цель очевидна – создать ситуацию на выборах в Госдуму, где будет всего 2 конкурента: "небандитская" путинская "Единая Россия" и бандитская "Справедливая Россия".

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