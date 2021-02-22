Президент Украины Владимир Зеленский вечером 20 февраля подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против Виктора Медведчука. США приветствуют такое решение СНБО, тогда как Россия назвала действия украинских властей "угрозой для демократии".

Проигнорировать санкции против Виктора Медведчука Кремль не сможет. Такое мнение высказал в эфире программы "Между прочим" политолог Дмитрий Орешкин.

К теме Не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России, – Кулеба о санкциях против Медведчука

Отреагирует Путин на санкции

По его словам, в российских СМИ Украину показывают на втором или третьем плане, ведь ничего выгодного для путинской вертикали не происходит.

Думаю, публично он не станет на это отвечать,

– отметил Орешкин.

Он отметил, что на этой теме особо не будут концентрироваться в России, ведь восприятие и реакция вполне понятны.

"Зеленский делает, что хочет, а у Путина нет ресурсов его обуздать. Это не пойдет ему на пользу, поэтому публичной кампании вряд ли стоит ожидать", – заметил эксперт.

Реальных шагов от Кремля не будет

Реальных шагов, как сказал политолог, от Кремля не надо ожидать. В то же время будут попытки от России закулисно отомстить. Если Путин это не сделает, то его престиж среди "пацанов" падет.

Но это не будет военная акция. Ведь для этого нет ресурсов. Это не будет прочная экономическая акция. Потому что для этого нет ресурсов. На самом деле все ресурсы уже использовали,

– отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас Украина для Кремля – проигрышная тема. Поэтому пока Россия смелых шагов не будет делать.

Санкции против Медведчука: что известно