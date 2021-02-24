За сутки на Донбассе зафиксировали 20 атак боевиков. В результате выстрелов из миномета от ранений умер мирный житель, а из-за атак на передовой погиб украинский военный.

Принципиально президент России Владимир Путин и его окружение не добились изменений в своих интересах. Такое мнение в эфире высказал военный эксперт Игорь Романенко.

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Путин проверяет реакцию мира

По его словам, глава России проверяет, как отреагируют на ситуацию развитые страны.

Путин проверяет реакцию мира, Евросоюза, и в частности такого стратегического игрока как американцы,

– отметил Романенко.

Он отметил, что Россия пыталась использовать работу Трехсторонней контактной группы, но ей это не удалось. В то же время в Украине начались активные действия от Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно информационной войны внутри государства.

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Это, как отметил эксперт, не удовлетворило Путина, поэтому он перешел к активным действиям. Сначала он нарушил июльские соглашения по прекращению огня, а последние несколько дней ситуация обостряется – применяют минометы.

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"Единственное, что может делать Путин – это давить интенсивностью боевых действий. Россияне используют коварный циничный прием как обстрелы серой зоны. У Путина есть отработанный план к возможным решительным действиям в середине весны", – добавил Романенко.

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