17 декабря Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. А тремя днями ранее издания Bellingcat, CNN и The Insider опубликовали совместное расследование об отравлении Навального.

Почему последний оплот Путина, всесильное ФСБ, снова облажалась и как Россия превращается в международного химического террориста. Об этом – в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Что подтвердил Путин

Конечно же, главным ожиданием от пресс-конференции Путина было то, как он будет оправдываться. И Путин фактически признал, что стоит за отравлением Навального.

Итак, Путин признал, что за Навальным действительно, как он выразился, "присматривают" агенты ФСБ, причем достаточно давно. По сути он подтвердил всю ту информацию, которую журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали накануне.

Что узнали журналисты? Авторы расследования утверждают, что покушение на Навального совершила группа из 8 сотрудников ФСБ России. Журналисты проанализировали данные мобильных телефонов и открытые базы авиаперевозчиков.



Сопоставив их, журналисты Авторы расследования утверждают, что покушение на Навального совершила группа из 8 сотрудников ФСБ России. Журналисты проанализировали данные мобильных телефонов и открытые базы авиаперевозчиков.Сопоставив их, журналисты смогли раскрыть имена вероятных исполнителей покушения на оппозиционера и их связи с химическими лабораториями, имеющими технические возможности для производства химического оружия.

Но тут же, понимая, что сболтнул лишнего, добавил, что травить не хотели. А дальше, как настоящий гопник, заявил – потому что если бы хотели, довели бы дело до конца.



Путин провел ежегодную пресс-конференцию / Фото TASS

Я представить себе не могу, чтобы лидер цивилизованной страны мог позволить себе такие заявления. Но это Россия, которая, не имея ничего другого, банально запугивает весь мир химическим оружием. Поэтому удивляться нечему.

Что же подтвердил Путин? А то, что информация о 8 ФСБшниках с медицинским образованием, которые уже 3 года следят за Навальным – верна.

Следят они за оппозиционером еще с того момента, когда он, в 2017 году впервые объявил, что хочет занять место Путина. И в речях главы Кремля была слышна нотка страха – он по сути впервые признал, что боится свержения.

И стало очевидно, что если с Западом Путин будет пытаться договориться, то с Навальным – нет. Он стал настоящей угрозой для Путина, имя которого даже вслух не произносится, а заменяется на формулировку "пациент немецкой клиники".

"Большой враг – Америка"

Отвечая на вопрос о расследовании отравления Навального, Путин заявил, что оно было бы "легализацией материалов спецслужб США" и вообще Навальный – это агент этих самых спецслужб и с помощью расследования пытается встать наравне с Путиным".

И это очень показательное заявление – ведь кто для россиян больший враг, чем Америка? Никто! А поэтому своего главного оппонента нужно связать с американцами и объявить врагом народа.

Более того, Путин снова озвучил нарратив о том, что его очернить пытаются. Мол, эта Америка уже многие годы пытается выставить Путина монстром, а так он паинька. Белый и пушистый – как сказал он сам. А тут еще и Навальный, агент Вашингтона.



Путин хочет всех убедить, что Навальный – агент Вашингтона/ Фото AP

И, мол, именно из-за связей с Америкой, за Навальным 3 года и следят агенты ФСБ. Но у меня возникает вопрос: если Навальный агент Госдепа и ЦРУ, то почему 8 агентов ФСБ за три года так и не смогли доказать эту связь?

ФСБ застряла в "совке"

Да потому что её нет, а преследование – обычная практика Путина по устранению какой-либо оппозиции в России. Но, что важно, поведение Путина и оправдания действий ФСБ показали насколько ничтожна эта, так называемая "секретная служба".

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ФСБ давно уже не стоит воспринимать настолько всерьез – служба застряла в далеком "совке" и продолжает использовать грубые методы, в то время как западные секретные службы с легкостью могут их обнаружить и, при необходимости, обезвредить.

Это уже не то страшное КГБ, откуда вышел Путин, а обычные бандиты 1990-х, которые расправляются с врагами режима самыми грубыми методами и таким образом терроризируют своё же население да и весь мир.

Ведь, журналисты-расследователи детально установили, кто вел слежку за Навальным, кто именно ехал за ним по пятам в августе, и кто его травил. Было установлено, что все 8 ФСБшников – это медики, имеющие доступ к химическому оружию, которое разрабатывают российские институты, под прикрытием каких-то абсурдных программ. Например, научный центр "Сигнал" в Москве.

И установлены все эти цепочки связей с помощью обычного биллинга мобильных телефонов ФСБшников, который расследователь Bellingcat Христо Грозев провел не с помощью спецслужб Америки, а с помощью хакеров.



Переговоры ФСБшников в июле 2020 / Фотографии The Insider

То есть агенты ФСБ настолько "защищены", что их передвижения можно легко отследить. Более того, не ЦРУ, не "Моссад", не "Ми-6", а расследователи с ограниченными возможностями отследили, как в июле резко активизировался диалог между ФСБшниками следящими за Навальным и научным центром "Сигнал", где и производят "Новичок".

Можно, конечно, подумать, мол, где ФСБ – специальная секретная служба, а где журналисты. Как они могли докопаться? Но дело в том, что именно люди из Bellingcat в 2018 году, по сути, раскрыли отравление Скрипалей и вывели на чистую воду агентов ФСБ, которые потом нелепо оправдывались, рассказывая о солсберецких шпилях.

Чего боится Путин

И беспомощность ФСБ очень ярко проявилась в речи Путина, где он за 10 – 15 секунд так заврался, что оправдать это можно только деменцией.

Путин об отравлении Навального: смотрите видео

То есть Путин настолько заврался, что с одной стороны заявляет, мол, агент ЦРУ Навальный настолько опасен режиму, что за ним действительно велась слежка ФСБ и тут же добавляет – да кому он нужен?

Это вранье лишь еще одно доказательство того, что Путин действительно, наверное впервые за 20 лет, увидел конкурента на пост президента, с которым ему не удалось расправится.

Отсюда и растут все эти басни о связях Навального с Америкой и её спецслужбами. По сути Путин озвучил мотивы по которым хотел отравить оппозиционера – конкуренция.

Россия – химический террорист

Но что в этой истории действительно важно? Путин уже не скрывает, что его режим действительно преследует оппонентов, что ФСБшники следят за неугодными по всему миру и в любой момент могут отравить их химическим оружием.

По сути Кремль признал, что Россия в последние годы стала международным химическим террористом, который угрожает не только оппозиции внутри страны, но и людям далеко за её пределами.

Отравления Скрипалей, болгарского бизнесмена Гебрева и Навального по сути стали фактором запугивания. Мол, в любой точке мира может в любой момент появиться химическое оружие России.

Вполне очевидно, что бряцание устаревшим оружием по всему миру уже никого не пугает и устранение России с геополитической карты мира лишь вопрос времени.

Суд в Гааге против России

Ведь, как бы не ухмылялись в Кремле, а международный криминальный суд в Гааге уже в ближайшие дни начнет рассмотрение по сути военных преступлений России в Крыму и на Донбассе.

В Гааге собрали достаточное количество доказательств варварских преступлений России. Не сомневайтесь, если там заявили о начале рассмотрения иска, это значит, что преступления точно совершались и у суда есть все неопровержимые доказательства.

И как бы не изворачивалась Россия, а суд в Гааге возьмет её за пятую точку. Понятно, что Россия не отдаст преступников даже после решения Гаагского суда.

Но Международный суд – это более сотни стран, которые накажут Кремль дополнительным пакетом санкций, которые загонят путинский режим в тотальную изоляцию.

И тогда кейсы отравлений Скрипалей, Гебрева и Навального станут своеобразной страшилкой для Запада. Мол, если вы нас изолируете, мы ответим химоружием.

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Загнанная в угол страна, которая из-за санкций больше не может себе позволить угрожать миру пулями, готова прибегнуть к международному химическому терроризму. Иначе зачем Путину сознаваться в том, что это он стоит за отравлением Навального?

А так как даже любимое детище Путина – ФСБ – превратилась в сборище обычных бандитов, мне страшно представить, кого в этой химической войне может использовать Кремль для этих целей.