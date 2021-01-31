С начала оккупации российскими боевиками Востока Украины, обмен пленными стал одним из любимых средств усиления влияния пророссийских сил на политические предпочтения украинцев. Именно благодаря таким обменам из политического небытия 5 лет назад начал возвращаться кум Владимира Путина – Виктор Медведчук.

Источник: 24 канал

Работать над созданием своего образа великого миротворца и безальтернативного переговорщика Медведчук начал еще в 2015 году. Тогда он был даже официальным представителем СБУ по вопросам обмена пленными.

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"Медведчук именно из-за своей роли посредника и кума Путина был приобщен в Минские процессы. Благодаря его присутствию там он вообще легитимизировался и легализовался в украинской политике", – сказал политический эксперт Олег Саакян.

Уже в 2019 году Медведчук вместе с Вадимом Рабиновичем даже летали в российскую тюрьму в которой удерживали Николая Карпюка и Станислава Клиха, и в том же 2019 году Путин отдал именно Медведчуку нескольких украинцев.

Справка. Николай Карпюк и Станислав Клих – украинцы, которые находились в плену России. Они вернулись домой во время масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября. Список людей, которых тогда освободили, можно прочитать здесь.

Впоследствии от процесса Медведчука фактически устранили.

Медведчука снова хотят привлечь к обмену

В последнее время Россия, вопреки всем попыткам представителей Украины в ТКГ организовать обмен пленными, продолжает активно плести новые и новые интриги, а также создавать препятствия.

Начиная с июля российская сторона и их подчиненные ОРДЛО блокировали все возможности украинской стороны. Мы предлагали совершенно конкретные вещи, но они не хотят решать вопросы,

– сказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Зато российская сторона снова начала говорить о посредничестве Медведчука.

Справка. О том, что пленных Россия будет передавать Медведчуку, заявили сами оккупанты. Несмотря на это, Леонид Кравчук заверил, что обмен состоится только на уровне государства.

Отдать Медведчуку россияне и боевики были готовы лишь 4 пленников.

"Они заблокировали вообще обмен для того, чтобы сделать Медведчука единственным человеком, который способен решить этот вопрос. То есть, чтобы отдать Медведчуку 4 человек, они заблокировали обмен всех 250", – заверил участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

Почему обмена до сих пор нет

Даже дата обмена при посредничестве Медведчука была уже озвучена, но обмена до сих пор не произошло. Зато информационное пространство наполняется сообщениями о куме Путина, без которого решить вопрос с пленными якобы невозможно.

Я думаю, что с самого начала было запрограммировано, что этот обмен не произойдет. Он был нужен, чтобы провести информационно-психологическую операцию,

– отметил политолог Саакян.

Чего хотела добиться Россия:

чтобы подсветить Медведчука , что он очень статусный и его нужно возвращать в переговорный процесс, потому что без него ничего не произойдет;

, что он очень статусный и его нужно возвращать в переговорный процесс, потому что без него ничего не произойдет; чтобы ударить по Владимиру Зеленскому и обвинить именно его в том, что этот обмен не состоялся.

Зеленский не может справиться с агрессией России

Впрочем, и сам президент до сих пор не может справитьсяс наступлением агрессора внутри страны, хотя обещал с этим разобраться еще 1,5 года назад. Впрочем пауза после этого заявления надолго затянулась.

И даже сопровождалась ситуативными союзами президентской фракции в парламенте с откровенно пророссийской "Оппозиционной платформой – За жизнь".

Один из каналов окружения Медведчука финансово наказали за разжигание вражды. Является ли это началом обещанной громкой истории – покажет время.