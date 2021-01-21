Россия якобы планирует передать депутату Партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку украинских пленных. Таким образом Владимир Путин хочет показать, что он готов решать такие вопросы не с украинской властью, а со своими приспешниками.

Переговоры об обмене ведутся в тайне от власти и украинского народа. Об этом сообщил координатор волонтерской группы по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко в эфире 24 канала.

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"Известны несколько фамилий, которые можно увидеть в интернете, их 9. Но возможно будет и больше, мы не знаем. Наиболее вероятно, что нам передадут людей из СИЗО Донецкой и Луганской областей", – заявил Котенко.

По его словам, они мониторят ситуацию в СИЗО на неподконтрольных Украиной территориях, там людей перевозят из одного места в другое. В Донецком СИЗО примерно 10 человек считают, что их вскоре передадут украинской стороне, преимущественно это женщины.

Почему Путин передает пленных Медведчуку

"Медведчук является кумом Путина. Путин такие вещи любит, он хочет показать нашему государству и власти, что они никто, если он захочет отдавать, то будет отдавать, но точно не через Украину, а через кумовьев, друзей и всех других", – сказал координатор волонтерской группы.

Кроме того, что Медведчук может набрать политические баллы, это еще также является местью Зеленскому и всей Минской группе, которую возглавляет Леонид Кравчук,

– заявил Олег Котенко.

Он добавил, что наибольший обмен произошел перед новым годом и поэтому была надежда и на 2021 год. Сейчас, по их данным, на неподконтрольной территории находятся более 200 человек.

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"Как ведутся переговоры и почему они срываются? Это надо спросить у одного человека – у Путина. На международном уровне есть соответствующие договоренности, но Москве наплевать на это и они смеются над этим", – отметил он.

Обмен пленными с Медведчуком: что известно

Сейчас подтверждено 2 маршрута, по которым может состояться процесс передачи: через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Однако количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что решение России передать не Украине, а Медведчуку пленных – грубо и откровенно нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов.