Путин обнулился, но еще не определился относительно участия в выборах президента
Глава Кремля Владимир Путин еще не определился, будет ли участвовать в президентских выборов 2024 года. Это он вполне может сделать, ведь его сроки "обнулились" после внесения изменений в Конституцию России.
Путин говорит, что якобы не менял конституцию "под себя"
Сам Путин уверяет, что якобы меняя основной закон страны, думал не о том, чтобы снова сесть в кресло президента, а о благе народа. Об этом глава Кремля рассказал во время ежегодной пресс-конференции, передает 24 канал.
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Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю,
– отметил Путин.
Путин теоретически может остаться президентом до 2036 года
Отметим, что россияне голосовали за внесение изменений в основной закон, в течение 25 июня по 1 июля. Наиболее резонансным стала поправка, что "обнулила" президентский срок Путина. Таким образом он может находиться у власти вплоть до 2036 года.
Также в конституцию России внесли еще одно выгодное для Кремля изменение: Москва может не выполнять решения международных организаций, если они противоречат "основному закону".
Главное о голосовании за изменения в российской конституции
- 77,92% граждан проголосовали за внесение изменений в Конституцию, а 21,27% – против.
- Журналисты неоднократно фиксировали нарушения во время голосования. В частности, возможность проголосовать дважды.
- Компания "НЕТ!" обнародовала собственные результаты экзит-полов:
– в Москве за поправки проголосовали 44,91%, против – 54,89%;
– в Петербурге за – 36,69%, а против – 63,07%.
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