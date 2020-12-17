Глава Кремля Владимир Путин еще не определился, будет ли участвовать в президентских выборов 2024 года. Это он вполне может сделать, ведь его сроки "обнулились" после внесения изменений в Конституцию России.

Путин говорит, что якобы не менял конституцию "под себя"

Сам Путин уверяет, что якобы меняя основной закон страны, думал не о том, чтобы снова сесть в кресло президента, а о благе народа. Об этом глава Кремля рассказал во время ежегодной пресс-конференции, передает 24 канал.

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Я для себя еще не принял решение, пойду или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать или не делать это? Посмотрю,

– отметил Путин.

Путин теоретически может остаться президентом до 2036 года

Отметим, что россияне голосовали за внесение изменений в основной закон, в течение 25 июня по 1 июля. Наиболее резонансным стала поправка, что "обнулила" президентский срок Путина. Таким образом он может находиться у власти вплоть до 2036 года.

Также в конституцию России внесли еще одно выгодное для Кремля изменение: Москва может не выполнять решения международных организаций, если они противоречат "основному закону".

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