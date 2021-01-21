Путин не готов закончить войну на Донбассе: как в ТКГ оценивают перспективу мира
Владимир Путин пока не готов закончить войну на Донбассе. В то же время оккупированные территории Украины – тяжелая ноша для страны-агрессора России.
России было бы выгодно наконец принять какое-то рациональное решение и реализовать Минские соглашения. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Александр Мережко, сообщает "РБК-Украина".
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Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли,
– подчеркнул Мережко.
Что еще сказал Мережко
- Пока президентом России является Путин, решить проблему будет сложно.
- Путин уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и оккупированного Крыма.
- Донбасс президент России считает рычагом давления на Украину. И это большой вопрос, согласится ли Путин выпустить его из рук.
Что еще говорят в ТКГ
- Спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия сможет бесконечно подогревать войну на Донбассе.
- Сейчас страна-агрессор не демонстрирует никаких потуг к компромиссу.
- В то же время Арестович убежден: "примириться мы можем за один день, если это решит единственное лицо в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин".
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