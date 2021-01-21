Владимир Путин пока не готов закончить войну на Донбассе. В то же время оккупированные территории Украины – тяжелая ноша для страны-агрессора России.

России было бы выгодно наконец принять какое-то рациональное решение и реализовать Минские соглашения. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Александр Мережко, сообщает "РБК-Украина".

Заметьте Для Путина конфликт на Донбассе не является слишком острым, – Волкер о переговорном процессе

Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли,

– подчеркнул Мережко.

Что еще сказал Мережко

Пока президентом России является Путин, решить проблему будет сложно.

Путин уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и оккупированного Крыма.

Донбасс президент России считает рычагом давления на Украину. И это большой вопрос, согласится ли Путин выпустить его из рук.

Что еще говорят в ТКГ

Спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия сможет бесконечно подогревать войну на Донбассе.

Сейчас страна-агрессор не демонстрирует никаких потуг к компромиссу.

В то же время Арестович убежден: "примириться мы можем за один день, если это решит единственное лицо в мире – президент Российской Федерации Владимир Путин".

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия во время переговоров ТКГ ведет себя агрессивно и хамовато.