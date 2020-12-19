Австрийский архитектор Вольф Прикс согласился по заказу России спроектировать театр оперы и балета в оккупированном Крыму. Он отметил, что его искусства – вне политики, а Владимир Путин, якобы – не дьявол. Дипломаты уже назвали это международным скандалом.

Об этом говорится в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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Назначенный Кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове масштабную вакцинацию от COVID-19. По его информации, Крым уже получил 500 доз российской вакцины "Спутник-V".

Владимир Путин убежден, что пресной воды в Крыму достаточно. Об этом российский президент заявил во время своей ежегодной пресс-конференции.

Украинского полковника в записи Николая Федоряна подозревают в госизмене. Он своей вины не признает, но до конца следствия хотел бы остаться в СИЗО. Якобы, на свободе ему угрожают.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.