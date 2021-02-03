О приговоре Навальному, заблокированных каналах Медведчука, реакции России на санкции – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской говорили экс-депутат госдумы России Илья Пономарев, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк и политический аналитик Дмитрий Литвин.

Источник: "Что это было" на 24 канале

Также они обсуждали, изменятся ли отношения Путина с Медведчуком после действий украинской власти и то, чем могут закончиться протесты в России. В частности, Пономарев считает, что глава Кремля вовсе не боится оппозиционера Алексея Навального.

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Об отношении Путина к Навальному

Илья Пономарев: Сам Навальный очень любит говорить, что, мол, нас боятся, поэтому происходят такие репрессии. Но если подумать логически о том, что будет происходить, если вас боятся – попытаются как-то поговорить или нейтрализовать.

А то, что сейчас делается, не значит, что его боятся. Это как раз наоборот – Путина очень раздражают эти факторы: расследования, ролики, "молодежная движуха", западные лидеры. Он, конечно, не считает это принципиальной угрозой.

Тем более когда он говорит о том, что за Навальным стоят какие-то внешние силы, то он так, вероятно, и думает. Когда люди совершают поступки, на которые Путин не может влиять, то он "списывает" это на какие-то другие факторы.

Что известно о приговоре Алексею Навальному? 2 февраля Навального судили по делу "Ив Роше". Оппозиционеру заменили условный срок на 3,5 года заключения. Поскольку политик некоторое время находился под домашним арестом, то в колонии общего режима ему придется провести 2 года 8 месяцев. Сразу после вынесения приговора в России начали массово задерживать людей, вышедших на улицы.

Поэтому для Путина тюрьма будет наиболее безопасным местом для Навального, где его смогут полностью контролировать. Но даже достаточно массовый протест, по примеру Беларуси, не дает результатов. Тут дело не в численности, а в действиях протестующих.

О блокировании каналов Медведчука

Илья Пономарев: Считаю, что на войне как на войне. Российскую пропаганду давно нужно было выключить. Вопрос к тому, как это сделали юридически. Ведь важно не создавать ненужных прецедентов, которые потом могут быть использованы другими людьми и в других интересах.

Не думаю, что из Кремля идет такой так называемый микроменеджмент. Ведь способ управления – это согласование общих политических линий. А то, каким образом это реализуется, является задачей самого Медведчука. Возможно, ему повезло, что у него отобрали каналы. В Украине идет война. Поэтому те 3 заблокированных канала являются выявленными инструментами иностранной агрессии, гибридной войны.

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Больше о том, почему Медведчуку повезло, – читайте здесь.

О Путине и Медведчуке

Дмитрий Литвин: У Медведчука нет никакой собственной легитимности в политическом процессе, кроме связи с Путиным. На своих каналах он показывал, что у него есть доступ к Кремлю, что у него есть власть, влияние, деньги. Если Путина не будет – он не сможет построить эти отношения больше ни с кем, он будет пенсионером.

Мы можем использовать негативное отношение в Европе к Путину в собственных интересах, чтобы усилить давление на Россию.