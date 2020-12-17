Россия якобы слышит требования Запада о выводе российских войск с территории Приднестровья. Однако сделает это Москва только после выполнения определенных условий. О них рассказал во время итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

России нужны "соответствующие обстоятельства"

Новоизбранного президента Молдовы Майю Санду Путин тоже назвал "представительницей Запада", потому что у нее – румынский паспорт. Об этом сообщает 24 канал.

Важно Почему Россия не выводит войска из Приднестровья и Донбасса?

В целом мы за то, чтобы вывести, как только созреют соответствующие обстоятельства. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Как только пойдут все по пути мира и примирения ситуации,

– отметил Путин.

Как утверждает Путин, Россия была близка к тому, чтобы вывести миротворцев еще при президентстве в Молдове Владимира Воронина. Однако этому помешал опять-таки Запад. Западные силы нажали на Воронина и тот отступил от договоренностей.

Как всегда, Путин пообещал, что "рано или поздно" эту проблему решат.

Санду требует вывести российских миротворцев из Приднестровья

Отметим, что после своего избрания Майя Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья. В Кремле заявили, что не планируют принимать требование Санду. Мол, именно Россия обеспечивала мир в Приднестровье, поэтому заявление новоизбранного президента является якобы безответственным.

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Обратите внимание! Украина тоже выразила свою позицию относительно ситуации в Приднестровье. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев будет настаивать на том, чтобы российские миротворцы покинули регион.