После блокирования в Украине пророссийских телеканалов, Владимир Путин снова начнет уважать Владимира Зеленского. В частности, украинский президент этим шагом доказал, что он сильнее Виктора Медведчука.

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что Зеленский такими действиями показал свой "кулак". По его словам, это является серьезным шагом для того, чтобы впоследствии договориться о мире.

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Пономарев считает, что после таких действий президент России будет относиться к нему с уважением.

Если бы это было по-другому, то уровень истерики внутри России был бы совсем не таким,

– подчеркнул он.

По словам экс-депутата Госдумы, предсказуемо, что пропагандисты выразили свое недовольство из-за такого поступка. Однако он убежден, что это является лишь "очередным завыванием", а не конкретными действиями.

Пономарев добавил, что, закрыв телеканалы Тараса Козака, который является соратником Медведчука, Зеленский только выиграл.

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Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, на 5 лет. Их распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

В то же время Тарас Козак заявил, что такие действия являются незаконными и заявил о цензуре в государстве.

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что обратятся к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.



Поддерживают ли украинцы блокирование каналов Медведчука / Инфографика 24 канала