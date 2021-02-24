Путин начнет уважать Зеленского: экс-депутат Госдумы о реакции России на блокирование каналов
После блокирования в Украине пророссийских телеканалов, Владимир Путин снова начнет уважать Владимира Зеленского. В частности, украинский президент этим шагом доказал, что он сильнее Виктора Медведчука.
Источник:24 канал
Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что Зеленский такими действиями показал свой "кулак". По его словам, это является серьезным шагом для того, чтобы впоследствии договориться о мире.
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Пономарев считает, что после таких действий президент России будет относиться к нему с уважением.
Если бы это было по-другому, то уровень истерики внутри России был бы совсем не таким,
– подчеркнул он.
По словам экс-депутата Госдумы, предсказуемо, что пропагандисты выразили свое недовольство из-за такого поступка. Однако он убежден, что это является лишь "очередным завыванием", а не конкретными действиями.
Пономарев добавил, что, закрыв телеканалы Тараса Козака, который является соратником Медведчука, Зеленский только выиграл.
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ZIK, 112 и NewsOne заблокировали: что известно
- Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля 2021 года ввел санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, на 5 лет. Их распространили и на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".
- Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
- В то же время Тарас Козак заявил, что такие действия являются незаконными и заявил о цензуре в государстве.
- В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что обратятся к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов.
Поддерживают ли украинцы блокирование каналов Медведчука / Инфографика 24 канала
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