Путин начал относиться к Зеленскому лучше, – экс-депутат Госдумы России о блокировании каналов
Глава Российской Федерации Владимир Путин начал относиться к Владимиру Зеленскому с уважением. Это произошло после того, как каналы Медведчука заблокировали.
Источник: 24 канал
Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Об этом он сказал в эфире программы "Что это было".
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И подчеркнул, что бесполезно пытаться "приписать" Путину нормальную логику. По его словам, Путин уважает решительных людей. И после ситуации с телеканалами Медведчука – отношение изменилось.
Я уверен, что Путин начал относиться к Зеленскому лучше, потому что он показал "кулак" и способен что-то решать,
– отметил Пономарев.
Он считает, что в глазах Путина сейчас проиграл Медведчук, а Зеленский выиграл.
Блокирование телеканалов Медведчука: главное
- Украина ввела санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля – документ утвердил СНБО по инициативе Владимира Зеленского.
- Согласно решению, ограничения также касаются телеканалов NewsOne, ZIK и "112-Украина", которыми владеет Козак.
- Телеканалы уже прекратили вещание, однако продолжают работать на платформе YouTube.
- Министерство культуры обратилось в компанию, чтобы та заблокировала их каналы, несмотря на решение СНБО.
Что известно о санкциях против Козака / Инфографика 24 канала
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