Глава Российской Федерации Владимир Путин начал относиться к Владимиру Зеленскому с уважением. Это произошло после того, как каналы Медведчука заблокировали.

Источник: 24 канал

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев. Об этом он сказал в эфире программы "Что это было".

Внимание Это пропагандисты, а не журналистское сообщество, – Герасимюк о каналах Медведчука

И подчеркнул, что бесполезно пытаться "приписать" Путину нормальную логику. По его словам, Путин уважает решительных людей. И после ситуации с телеканалами Медведчука – отношение изменилось.

Я уверен, что Путин начал относиться к Зеленскому лучше, потому что он показал "кулак" и способен что-то решать,

– отметил Пономарев.

Он считает, что в глазах Путина сейчас проиграл Медведчук, а Зеленский выиграл.

Блокирование телеканалов Медведчука: главное

Украина ввела санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Это случилось 2 февраля – документ утвердил СНБО по инициативе Владимира Зеленского.

Согласно решению, ограничения также касаются телеканалов NewsOne, ZIK и "112-Украина", которыми владеет Козак.

Телеканалы уже прекратили вещание, однако продолжают работать на платформе YouTube.

Министерство культуры обратилось в компанию, чтобы та заблокировала их каналы, несмотря на решение СНБО.



Что известно о санкциях против Козака / Инфографика 24 канала