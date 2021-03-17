Есть вероятность, что Россия во главе с Владимиром Путиным может готовить свое самое масштабное военное преступление – посягнуть на полную территориальную целостность Украины, использовав ракетные удары. У США есть на этот случай продуманные действия.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заверил, что Путин давно планирует наступление.

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По словам российского публициста, в США берегут серьезный набор санкций против России на случай ее масштабного вторжения в Украину.

"В связи с дискуссиями, которые ведутся в Вашингтоне, эти санкции будут введены в случае широко разрекламированной путинским режимом масштабной агрессии против Украины. Их берегут на этот случай", – сказал Пионтковский.

Заявление Байдена о том, что Путин – убийца, очень нужно именно в этот момент, когда он готовит, возможно, свое самое масштабное военное преступление,

– заметил публицист.

Он подчеркнул, что санкции введут тогда, "когда безумию Путина надо будет поставить решительную преграду".

"Обсуждаются планы нанесения ракетных ударов по Киеву. Киев спокойно обсуждают на всех российских каналах. В ответ на это объявят России настоящую экономическую войну. В США понимают, что безнаказанность Путина приведет к краху всей системы безопасности Европы", – заметил эксперт.

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Пионтковский: У Путина уже нет козырей

Как отметил российский публицист, у Кремля был 1 козырь – уступчивость Запада и желание договориться. Также их козырь – Макрон, который на Мюнхенской конференции выступил против Байдена.

Ряд путинской агентуры есть в Вашингтоне. Однако заявление Байдена рвет те связи с капитулянтами, которые остались. Козырей у Путина уже нет, – подытожил Пионтковский.

Заявление Байдена о "Путине-убийце": что известно

Американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Несмотря на это, Байден рассматривает дальнейшее сотрудничество с Россией в определенных сферах.

в определенных сферах. В Кремле уже отреагировали на слова президента США. Глава Госдумы Вячеслав Володин заверил, что такое заявление якобы оскорбило всех россиян.

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