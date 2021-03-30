Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс
В формате видеоконференции Путин, Меркель и Макрон 30 марта обсудили актуальные проблемы в Европе: коронавирус, протесты в Беларуси, арест Навального. Шла речь и о ситуации на Донбассе.
Источник:Сайт Кремля
Во время переговоров, как утверждают в Кремле, стороны обменялись подробными мнениями о ситуации на Донбассе. При том в России в характерном тоне отмечают: речь идет об урегулировании внутреннего конфликта.
Важно Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе
Что Путин заявил о Донбассе
Путин в разговоре с европейскими лидерами сказал, что важно, чтобы именно киевские власти соблюдали все ранее достигнутые договоренности. Якобы нужно налаживать прямой диалог с жителями Донбасса.
Путин также заявил: нужно урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса. Кремль выражает серьезное беспокойство из-за того, что якобы Украина занимается эскалацией конфликта.
Лидер страны-агрессора сказал, что именно Киев фактически отказался от выполнения согласованного в июле 2020 года плана прекращения огня.
Политсоветники Путина, Макрона и Меркель продолжат совместную работу по этим вопросам.
Что этому предшествовало
- Накануне в России заявили, что организуют видеоконференцию, на которой будут говорить об обострении на Донбассе. Впрочем, Зеленского туда не собирались приглашать.
- Анонсировали, что в конференции должны были принять участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон.
- В украинском МИД на такой анонс отреагировали резко: мол, вопросы, которые касаются Украины, надо решать только при участии ее представителей.
Эскалация на Донбассе: что происходит
- На прошлой неделе ситуация очень обострилась. В результате циничного обстрела боевиков, длившегося несколько часов, 4 украинских бойца погибли, еще 2 получили ранения.
- Через несколько дней российские власти заявили, что именно украинские бойцы прибегли к провокациям. В Кремле публично высказались, что эскалация на Донбассе грозит "чрезвычайно опасным силовым сценарием".
- Как заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, Россия начала стягивать армию к границе с Украиной. Стягивание вражеских войск фиксируют повсеместно: на севере, востоке и юге.
- У Зеленского же сообщали: президент вскоре должен обсудить ситуацию на Востоке Украины с лидерами стран "нормандской четверки". Правда, о конкретных сроках речь не шла.
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