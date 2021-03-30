В формате видеоконференции Путин, Меркель и Макрон 30 марта обсудили актуальные проблемы в Европе: коронавирус, протесты в Беларуси, арест Навального. Шла речь и о ситуации на Донбассе.

Во время переговоров, как утверждают в Кремле, стороны обменялись подробными мнениями о ситуации на Донбассе. При том в России в характерном тоне отмечают: речь идет об урегулировании внутреннего конфликта.

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Что Путин заявил о Донбассе

Путин в разговоре с европейскими лидерами сказал, что важно, чтобы именно киевские власти соблюдали все ранее достигнутые договоренности. Якобы нужно налаживать прямой диалог с жителями Донбасса.

Путин также заявил: нужно урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса. Кремль выражает серьезное беспокойство из-за того, что якобы Украина занимается эскалацией конфликта.

Лидер страны-агрессора сказал, что именно Киев фактически отказался от выполнения согласованного в июле 2020 года плана прекращения огня.

Политсоветники Путина, Макрона и Меркель продолжат совместную работу по этим вопросам.

Что этому предшествовало

Накануне в России заявили, что организуют видеоконференцию, на которой будут говорить об обострении на Донбассе. Впрочем, Зеленского туда не собирались приглашать.

Анонсировали, что в конференции должны были принять участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон.

В украинском МИД на такой анонс отреагировали резко: мол, вопросы, которые касаются Украины, надо решать только при участии ее представителей.​

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