Путин изолирует Россию от мира: как Украина, Европа и США удаляются от Кремля
Российская Федерация уже находится на этапе абсолютной изоляции от мира из-за действий Владимира Путина. Становится понятно, что на международной арене российскому президенту не рады.
Источник:24 канал
Этот факт можно проанализировать на примере двух недавних международных знаковых событий: Мюнхенской конференции и сборов "Большой семерки", которые прошли без кремлевского руководства.
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Более того, Путин еще и настраивает людей внутри России против других стран.
Журналист и автор проекта "Антифейк" Егор Скорина решил разобраться, почему Россия оказалась сейчас за бортом и как Украина с миром объединяются против агрессора. Об этом и не только смотрите в прямой трансляции на ютуб-канале 24 канала 25 февраля в 20:00. Не пропустите!
Прямая трансляция с Егором Скориной: смотрите онлайн
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