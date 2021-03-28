Глава Кремля Владимир Путин занял выжидательную позицию по конфликту на Донбассе. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, он ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

Об этом министр написал в колонке для французского издания. Кулеба уверен, что на компромисс глава государства-агрессора не готов.

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Путин хочет решить конфликт языком ультиматумов

Он (Путин – 24 канал) просто выжидает, чтобы найти слабое место и разрешить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна,

– отметил Кулеба.

Чиновник отметил, после того, как пост канцлера Германии Ангела Меркель покинет, Путин останется последним из соучредителей нормандского формата. Нынешняя ситуация, пишет Кулеба, ставит в тупик не только Украину и западные страны, но и является полезной для России.

Франция может выполнить ведущую роль в перезагрузке процесса



Сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата,

– добавил министр.

Интересно! В этой колонке Кулеба также обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он призвал французского лидера убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Именно Макрон, считает Кулеба, имеет достаточно для этого авторитета и личных качеств.